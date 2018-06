Prinses Beatrix neemt historische vlootschouw af in Lelystad

Met een vlootschouw op donderdag 14 juni door HKH Prinses Beatrix en de Zuiderzee Havendagen op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni, staat de hoofdstad van Flevoland, komende week in het teken van de viering van 100 Jaar Zuiderzeewet. Op 14 juni is het precies 100 jaar geleden dat de door ir. Lely ingediende Zuiderzeewet door de Tweede Kamer werd aangenomen. Niet vreemd dus dat de nog jonge provinciehoofdstad Lelystad daar uitgebreid en feestelijk stil bij wil staan.



De vlootschouw door Prinses Beatrix is donderdag 14 juni van 16.30 tot 17.45 uur. Deze is voor het publiek vanaf de Batavia Haven goed en van zeer nabij te volgen. Voor deze vlootschouw en aansluitende festiviteiten verzamelt zich een groot aantal klassieke en historische schepen in en rond de Batavia Haven. Daaronder ook schepen die daadwerkelijk aanwezig waren bij de start van de aanleg van de Afsluitdijk.



Werkschepen, sleepboten, baggerschepen, kraanschepen, vissersschepen maar ook plezierjachten vullen vanaf a.s. woensdag de Batavia Haven in Lelystad. Gezamenlijk bieden zij een overzicht van de schepen die voeren en varen op de (toenmalige) Zuiderzee, het Markermeer en het IJsselmeer. Zo is er een overzicht van Klassieke Scherpe Jachten, Platbodems maar ook voormalige werkschepen die zijn omgebouwd voor de pleziervaart.



Publiek is daarbij natuurlijk van harte welkom. Het programma is te vinden op de website van de Batavia Haven, https://bataviahaven.nu/.



Vorig jaar vierde Lelystad haar 50-jarig bestaan in aanwezigheid van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. Dit jaar staat de stad uitgebreid stil bij het gegeven dat op donderdag 14 juni a.s. het precies 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet werd aangenomen door de Tweede Kamer. Ingediend door de naamgever van de jonge stad in Flevoland: ir. Cornelis Lely, toenmalige minister van Rijkswaterstaat. Ditmaal in aanwezigheid van HKH Prinses Beatrix. En dat is zeer toepasselijk omdat de toenmalige Koningin Beatrix de provincie officieel heeft ingesteld.