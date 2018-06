Recordopbrengst bij start HomeRun en HomeRide

Deelnemers aan de sponsortochten HomeRide en HomeRun zijn vandaag om 14.00 uur vertrokken vanaf Domplein in Utrecht voor HomeRun en HomeRide. Voor het eerst is de grens van 1 miljoen euro opbrengst reeds voor de start van het event al doorbroken; maar liefst 1.087.868 euro is al opgehaald.







Ruim twaalfhonderd amateurwielrenners en hardlopers gaan 24 uur lang tot het uiterste voor het goede doel: het Ronald McDonald Kinderfonds. “1.087.868 euro is een geweldig bedrag om mee uit de startblokken te komen, dit overstijgt onze verwachtingen”, zegt Renate Westerlaken, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds.



Tegenwind, verzuurde spieren, vechten tegen de slaap



Zowel de HomeRiders als de HomeRunners staat een pittige beproeving te wachten dit weekend. Tegenwind, verzuurde spieren, vechten tegen de vermoeidheid in de nacht. Maar ze zijn er klaar voor. “Je weet waar je het voor doet”, zegt een deelnemer bij de start. “Dit is zo’n mooi doel.”



Je gunt dat alle ouders



Ook HomeRide team Stars in Heaven is er klaar voor. De drijvende krachten achter dit team zijn vaders Alexander, Harm en Boudewijn. Zij hadden alle drie een ernstig ziek zoontje in het Sophia Kinderziekenhuis en leerden elkaar kennen in Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. De jongetjes hebben het alledrie niet gered en nu delen de vaders samen één bijzondere missie: meedoen aan HomeRide. Teamcaptain Alexander: “Dankzij het Huis konden mijn vriendin en ik elke dag bij onze zoon zijn. Zo konden we alles in zijn korte leventje meemaken. Dat is onbetaalbaar. We gunnen dat alle ouders.”



Alle HomeRunners en HomeRiders zijn vandaag om 14 uur op het Domplein in Utrecht weggeschoten. De HomeRiders rijden hun 500 kilometer in een hartvorm door Nederland. De HomeRunners lopen hun route ook in hartvorm. Zij leggen 240 kilometer af om samen met de HomeRiders op zondag weer op hetzelfde Domplein te finishen.



McDonald’s betrokken hoofdsponsor



McDonald’s is de trotse en betrokken hoofdsponsor van HomeRide en HomeRun.Medewerkers van McDonald’s liepen en fietsten zelf ook mee. Algemeen directeur Manu Steijaert: “Het was geweldig om te zien hoeveel mensen deze maanden op de been waren voor HomeRide en HomeRun met als doel zoveel mogelijk overnachtingen in een Ronald McDonald Huis te realiseren. Je familie dichtbij lijkt zo vanzelfsprekend, tot er opeens iets gebeurt waardoor alles anders is en je kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Dan besef je pas dat die ene veelgebruikte zin klopt: home is where the heart is. Dichtbij je zieke kind. De Ronald McDonald Huizen maken dat mogelijk. Ik ben er trots op om daar samen met zoveel McDonald’s-medewerkers een bijdrage aan te leveren.