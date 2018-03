Sublime World lanceert crowdfunding platform Sublime Doing

Podium voor initiatieven die bijdragen aan een betere wereld



Sublime World, de moedermaatschappij van het radiostation Sublime, lanceert vandaag een nieuw Crowdfunding platform genaamd Sublime Doing. Via het Crowdfunding platform biedt Sublime World een podium aan initiatieven die bijdragen aan een betere wereld. Sublime Doing helpt met kennis en expertise van crowdfunding en zet de verschillende mediakanalen van Sublime World in om een breed publiek te bereiken. Sublime Doing is het eerste initiatief waarmee Sublime World invulling geeft aan haar nieuwe pay-off ‘Join the Groove’ en concreet bijdraagt aan de vooruitgang.



Het eerste project: The Great Bubble Barrier

Het eerste project dat via Sublime Doing wordt begeleid is The Great Bubble Barrier. De initiatiefneemsters Anne Marieke Eveleens, Francis Zoet en Saskia Studer hebben een luchtbellenscherm ontwikkeld waarmee plastic in de rivieren kan worden tegengehouden voordat het de zee of oceaan bereikt. Na een succesvolle pilot in de IJssel met een 200 meter lange luchtbellenscherm is nu € 100.000 nodig om de eerste permanente Bubble Barrier te kunnen realiseren. Met support van de ‘crowd’ kan zo worden bijgedragen aan een definitieve en structurele oplossing voor schone oceanen. De campagne staat inmiddels met ruim 425 supporters op 25% van het doelbedrag en loopt tot eind april.



Initiatiefnemers Sublime World en Arthur van de Graaf

Sublime Doing is een initiatief van Sublime World en Arthur van de Graaf. Arthur is vanaf 2009 actief op het gebied van crowdfunding en heeft ruim 70 campagnes begeleid waarmee bij elkaar meer dan € 7 miljoen is opgehaald. In 2014 coördineerde hij de crowdfunding campagne van The Ocean Cleanup van Boyan Slat waarmee $ 2 miljoen werd opgehaald bij 38.000 mensen uit 160 landen.



“Om tot oplossingen te komen voor de uitdagingen waarvoor we samen staan, hebben we partijen nodig die een ander geluid laten horen en mensen die iets nieuws durven te doen – mensen die tegen de stroom in durven te zwemmen. Deze mensen verdienen naast onze aandacht ook onze support. Met Sublime Doing wordt de capaciteit gerealiseerd om de noodzakelijke verandering echt mogelijk te maken,” aldus Arthur van de Graaf.



Commentaar:

Over Sublime World

Sublime World is een groep van onafhankelijke bedrijven en initiatieven die samen streven naar een betere wereld. Onderdeel van Sublime World zijn Sublime (soul, funk en jazz), Sublime Jamming (creative solution for a better world) en Sublime Doing (Crowdfunding). Join the Groove.