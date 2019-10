Winkelketen in hulpmiddelen zal 100 winkels in Nederland gaan openen

Hulpmiddelenketen Mediworld heeft plannen om 100 nieuwe winkels in Nederland te openen.



Twee vestigingen in Brabant die flink worden verbouwd, zijn als eerste aan de beurt. Het Nederlandse bedrijf is op dit moment flink aan het investeren. Sinds het bedrijf een samenwerking heeft met een modern distributiecentrum heeft en haar automatisering volledig dedicated heeft geïmplementeerd, kan het de sterke groei voor de komende jaren makkelijk aan.



Achter het bedrijf zitten drie gedreven ondernemers met een forse dosis wereldwijde retailervaring. Mediworld is een verkooporganisatie in Nederland, gericht op mobiliteit voor ouderen en mindervaliden. Opgericht in 2019, heeft Mediworld de ambitie om binnen 5 jaar 100 winkels in Nederland te openen. Het hoofdkantoor van Mediworld Nederland is gevestigd in Etten Leur. Vanuit het hoofdkantoor vindt de centrale inkoop plaats evenals de facturatie naar de onderliggende winkellocaties.



De vergrijzing neemt toe en Mediworld gelooft niet in de online verkoop van scootmobielen en hulpmiddelen. Uiteraard zal de retailer gebruik maken van social media en haar eigen online kanalen om haar naamsbekendheid te vergroten, maar daar ligt niet de focus. De focus van ons concept ligt in het gastheerschap voor onze klanten. Onze klanten zijn hulpbehoevend en mogen daar vanzelfsprekend een persoonlijk en gedegen advies bij verwachten, aldus een woordvoerder van de winkelketen.



Een persoon die volledig afhankelijk is van een rolstoel en bijvoorbeeld een been mist, kan onmogelijk een hulpmiddel uitzoeken via het internet. Onze klanten willen een degelijk advies en dit vooral in de praktijk kunnen toetsen. Dat gastheerschap is ons op het lijf gesneden. We willen met Mediworld écht het verschil maken.



Evident aan de ambitie voor een winkelorganisatie is het persoonlijk advies wat aan onze winkelbezoekers wordt gegeven. Een ouder persoon heeft behoefte aan rust en een degelijk advies als het gaat om een aankoop die een directe invloed heeft op het persoonlijk leven van de persoon in kwestie.



Klanten van Mediworld zijn veelal mensen die slecht ter been zijn, mindervalide of uit veiligheidsoverwegingen kiezen voor een veilige oplossing. Wanneer een fiets of auto niet meer voldoet aan de persoonlijke mobiliteit van de persoon in kwestie, gaat men noodgedwongen op zoek naar een andere oplossing. Mediworld vult daar het gat in de markt. Met rijvaardigheidstrainingen en uitstapjes proberen we onze oudere klanten ook echt uit hun isolement te halen en van wezenlijke betekenis te zijn.



Nieuwe winkels snel openen

Op 1 november zal Mediworld in St. Willebrord een nieuwe winkel openen. Deze vestiging zal een oppervlak van ruim 200 vierkante meter hebben. Ruim een week later, op 7 juli, opent Mediworld een winkel van bijna 300 meter aan de Valpoort in Etten-Leur. Alle winkels worden voorzien van dezelfde uitstraling. Een grote gezellige koffietafel in een moderne maar rustige omgeving, moet onze klanten de rust en het comfort geven die je in deze branche mag verwachten.



In november volgen nog winkels in Bergen op Zoom en Hoogerheide terwijl in december ook winkels in Zeeland en Noord Brabant in rap tempo zullen worden geopend. Een woordvoerder van de keten zegt dat dit jaar mogelijk nog een winkel in Noord Holland wordt geopend, maar hij wil nog niet bekendmaken waar dat zal zijn. Wel is duidelijk dat er volgend jaar 40 winkels in Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht worden geopend. De keten hoopt uiteindelijk in 5 jaar tijd door te groeien naar 100 Mediworld-filialen.





Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Mediworld 0800-5555558 06 of info@mediworld.nl.

https://mediworld.nl/