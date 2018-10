92 jaar, blind en parachutespringen tijdens Nationale Ouderendag

Beste redacties,



Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden: https://www.youtube.com/watch?v=jNh1Q44otQY&feature=youtu.be



Het ruwe HD beeldmateriaal is eenvoudig van de volgende ftp-server te downloaden:



· Gebruik de link Videodistribution.anp.nl in uw FTP-programma, of ga naar ftp://videodistribution.anp.nl in uw browser



· Login: anpinopdracht



· Pass: anpinopdracht



* Op het aangeboden videomateriaal berust copyright van ANP Pers Support. Het videomateriaal mag gratis en rechtenvrij worden geplaatst, gemonteerd en uitgezonden voor redactionele doeleinden in de context van dit onderwerp, zonder verplichte vermelding van de bron ANP Pers Support.



ACHTERGROND:



Vandaag werd de wens van een bijzondere senior vervuld tijdens Nationale Ouderendag.De heer Theo Lindenboom, is 92 jaar en woont in Zutphen. De heer Lindenboom is blind. Hij heeft zijn hele leven met zijn vrouw in Amsterdam gewoond. Hij zat vroeger in het leger in Nederlands-Indie waar hij iemand kende die parachutist was. Hij mocht toen een keer mee en vond dat zo fantastisch dat hij nog een keer wilde springen Toen hij eenmaal eind tachtig was heeft hij ook gesprongen, en hij wil het nog een keer doen als hij 95 is, om zo de oudste parachutist ooit te overtreffen! Zijn wens werd samen met ruim 1.000 andere wensen in Nederland verwezenlijkt, door vrijwilligers die zich inzetten voor Nationale Ouderendag, jaarlijks georganiseerd door het Ouderenfonds in de Week tegen Eenzaamheid. Dit jaar was de tiende editie van Nationale Ouderendag.



Voice-over:



Een bijzondere wens is vanochtend uitgekomen voor Theo Lindenboom uit Zutphen: een duo-parachutesprong vanaf 3 kilometer hoogte bij Nationaal Paracentrum in Teuge…



Q Theo over waarom hij parachutespringen zo leuk vindt



Theo is 92 jaar en blind en dan is zo’n parachutesprong natuurlijk extra bijzonder.



Q Over zijn blindheid



Vier jaar geleden maakte hij ook al eens een parachutesprong. Dat het Nationaal Ouderenfonds zijn wens zou inwilligen kwam dan ook als een complete verrassing.



Q Theo over Ouderenfonds



En dan is het zover: na het aantrekken van de pakken en een korte instructie, is het tijd om de lucht in te gaan…



SB Vliegtuig dat de lucht ingaat..



En daar gaat hij…



SPRONG



Weer veilig op de grond blikt Theo terug op een onvergetelijke ervaring…



Q Theo