NBvV organiseert “VOGEL 2020” dit jaar in IJsselhallen Zwolle

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) is met ongeveer 23.000 liefhebbers de organisatie die zich in de breedste zin van het woord bezig houdt met volièrevogels. De NBvV organiseert van donderdag 2 tot en met zondag 5 januari a.s. in de IJsselhallen te Zwolle onder de naam “VOGEL 2020” de Nederlandse Kampioenschappen voor volièrevogels.



De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers organiseert jaarlijks een nationale tentoonstelling, als afsluiting van het tentoonstellingsseizoen. De organisatie van dit evenement steunt grotendeels op de honderden vrijwilligers uit eigen gelederen. Daarnaast zal er door scholengemeenschap “De Groene Welle” uit Zwolle assistentie worden verleend op gebied van verzorging van de vogels.



In de periode van oktober tot en met december worden in Nederland ongeveer 500 plaatselijke en regionale vogeltentoonstellingen gehouden. Het is de gewoonte dat de hoogst uitverkoren vogel(s) later in het seizoen wedijveren met andere toppers uit heel Nederland. De meest bijzondere, mooiste en kleurrijkste vogels zullen daarom een gooi doen naar het kampioenschap. Zo’n 9.000 wedstrijdvogels van de hoogste kwaliteit en ingezonden door zo’n 1.000 inzenders uit geheel Nederland zijn te bewonderen. Er is een aparte competitie voor jeugdleden.



Daarnaast zijn er ca. 4.000 vogels te koop in een grote verkoopklasse.



Niet alleen het aantal vogels is indrukwekkend, ook de variatie in kleur en zang is groot.



Vele soorten zijn er te bewonderen. Onder andere kanaries, parkieten, papegaaien, kleinere tropische vogels, exotische duifjes, alsmede Europese vogels … ze zijn in ruime mate te zien en te horen.



Stands van leveranciers van vogelvoeders en allerhande toebehoren, waaronder fraaie vogelverblijven, maken deze Nederlandse Kampioenschappen compleet. Ook voorlichting over het houden van vogels is een belangrijk aandachtspunt en er is veel documentatie aanwezig.



De NBvV voert al sinds 2012 beleid dat de gezondheid en het welzijn van vogels die in Nederland in een beschermde omgeving worden gehouden, de zogeheten avicultuur, moeten waarborgen en verbeteren. In dat beleid worden ook handreikingen gedaan ten aanzien van het verantwoord vermeerderen en tentoonstellen van vogels. Daarmee levert de NBvV haar bijdrage aan het maatschappelijk debat over dierenwelzijn. Tegelijkertijd geeft dit beleid aan hoe haar leden moeten omgaan met wettelijke normen en morele waarden ten aanzien van het op een ethisch verantwoorde manier houden van kooi- en volièrevogels.



Dit evenement opent op donderdag 2 januari a.s. in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle.



De openingshandelingen zullen verricht worden door Mw. drs. L. Hendrix (Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).



“VOGEL 2020” is hét evenement voor de vogelliefhebber en daarom “the place to be”. Omdat de kwaliteit van de in Nederland gefokte vogels alom bekend is in Europa, kunnen we ook dit jaar rekenen op bezoekers uit alle delen van Europa.



Naar verwachting zal de show door 11.000 bezoekers worden bezocht.



“VOGEL 2020” wordt van donderdag 2 t/m zondag 5 januari gehouden in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken en is in de nabijheid van het Centraal Station Zwolle gelegen.