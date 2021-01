Insider en Upthrust bundelen hun krachten om Growth Marketing in de Benelux te versnellen

Insider , 's werelds eerste geïntegreerde Growth Management Platform (GMP), en Upthrust , een toonaangevende Europees growth office, kondigden aan dat ze een strategisch partnerschap zijn aangegaan. Upthrust zal gebruik maken van Insider's Growth Management Platform en technologie om hun vijf-stappen groeikader, cross-channel binnen alle verticals in te zetten. Insider's geavanceerde AI-gestuurde segmentatie- en personalisatie strategieën stellen Upthrust in staat het marketingproces te verbeteren en growth trajecten te versterken. Het doel van Upthrust is om een uniforme aanpak te bieden voor het leveren van top- en bottom line eCommerce groei aan haar klanten in de Europese markt. Het model dat door Upthrust wordt gevolgd, richt zich op de belangrijkste eCommerce-metrics van toonaangevende eCommerce-merken om hun groei over de volledige funnel te optimaliseren met Upthrust’s vijf-stappen growth model. Door de samenwerking met Insider kan Upthrust gepersonaliseerde customer journeys aanbieden, A/B-tests uitvoeren, snellere inzichten verkrijgen en gebruikers converteren middels geïntegreerde functies zoals web push, pop-ups, dynamische sticky bars en realtime message triggers. “We hebben besloten om met Insider samen te werken vanwege hun Growth Management Platform dat onze partners in staat stelt uitvoerig te testen, uplift-analyses uit te voeren en statistische inzichten geeft. Er zijn weinig andere tools die zo'n breed scala aan functies bieden. We zijn er trots op dit strategisch partnership met Insider te hebben, omdat ze waarmaken wat ze beloven. Door met Insider samen te werken, hebben we een ondernemend partnership en een relatie gerealiseerd die wederzijdse waarde toevoegt”, aldus Dennis De Cat, Managing Partner van Upthrust. Samen zullen Upthrust en Insider zich richten op de ontwikkeling van de Belgische eCommerce-markt, door inzichten uit hun gezamenlijke lessen te delen. Het partnership werd gestart met een gezamenlijk project voor Torfs, de bekendste schoenenretailer in Vlaanderen, waar met meer dan 80 personalisatie campagnes een hoge incrementele omzetstijging werd gegenereerd via meerdere scenario's en kanalen met stijgingspercentages tot wel 15%. "Met Upthrust hebben we een strategische partner gevonden die zeer complementair is aan Insider. Upthrust’s growth model en sterke reputatie gecombineerd met onze technologie voor growth management, zullen de groei van onze klanten in de Belgische regio versnellen”, aldus Bas Drogtrop, Country Manager Benelux van Insider. Insider's Growth Management Platform ondersteunt de groeistrategieën van Upthrust met de allernieuwste technologie en biedt experimentatie en personalisatie mogelijkheden om directe impact te realiseren voor klanten. We menen een positieve invloed te hebben op de ROI voor klanten en verticale markten die onze platforms overlappen", voegt Bas toe.

Over Upthrust



Upthrust is een # 1 internationaal growth office dat zich richt op full-funnel groei marketing en het bouwen van betere digitale ervaringen die daadwerkelijk converteren. Wij werken vanuit verschillende locaties in Europa voor zowel grotere MKB's als corporates. Ons team werkt op locatie en draagt actief kennis over aan een team. Upthrust is een initiatief van The House of Marketing, een toonaangevend internationaal strategisch adviesbureau voor marketing & sales. Ga voor meer informatie naar www.upthrust.eu.





Over Insider



Insider’s Growth Management Platform (GMP) helpt digitale marketeers om groei door de funnel heen te stimuleren, van acquisitie tot activering, retentie en omzet. Door gebruik te maken van realtime voorspellende segmentatie op basis van kunstmatige intelligentie, stelt Insider's Growth Management Platform marketeers in staat om gepersonaliseerde journeys te leveren op het internet, het mobiele internet, mobiele apps en advertentiekanalen. GMP is gebouwd op een uniforme datalaag en is eenvoudig te implementeren en te gebruiken, zonder complexe integraties of afhankelijkheid van IT-teams. Insider vereenvoudigt het leven van digitale marketeers en helpt hen de groei van hun merken te stimuleren, zonder marketing verspilling.



Insider is onlangs opgenomen in het Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020 en werd de #1 leider op G2Crowd's Mobile Marketing Software Grid met een score van 4.7 / 5 op basis van 100% gebruikersrecensies, 16 kwartalen op rij. Insider's mede-oprichter en CEO Hande Cilingir werd door Crunchbase geselecteerd als een van de beste vrouwelijke CEO's buiten de VS. Meer dan 800 wereldwijde bedrijfsmerken vertrouwen Insider, waaronder grootmachten uit de industrie, zoals UNIQLO, Singapore Airlines, Marks & Spencer, Estée Lauder, Samsung, Toyota, Carrefour, MediaMarkt (http://bit.ly/2M9drzE), Adidas, Hunkemöller (http://bit.ly/3oj5DIR), Levi’s, Puma (http://bit.ly/3pr2tUU), GAP, Virgin (http://bit.ly/3a38Kzq), AVIS, Avon(http://bit.ly/3poyvRo), Nissan (http://bit.ly/3a0BRU2), BBVA, IKEA (http://bit.ly/2MkZZbP), en CNN (http://bit.ly/3a0CbSK). Ga voor meer informatie naar www.useinsider.com



