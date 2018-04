Al 'n stukje Merwede zichtbaar met Merwede College Tour André Kuipers

Utrecht krijgt er een nieuwe stadswijk bij: Merwede. De komende jaren worden daar 4.000 - 6.000 woningen gebouwd, gelegen tussen Park Transwijk en Merwedekanaal. Merwede wordt een aantrekkelijk, duurzaam en hoog stedelijk gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren. Eén van de keuzes is om het gebied te laten functioneren als proeftuin voor nieuw stedelijk leven. Daarom is in het ontwerp voor Merwede nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.



Om alvast kennis te maken met Merwede als dé proeftuin van Utrecht start in mei de eerste editie van de Merwede College Tour. Tijdens deze bijeenkomsten staat telkens een belangrijk thema centraal, zoals duurzaamheid en gezondheid. Onderwerpen die ook in de plannen voor Merwede centraal staan. De eerste Merwede College Tour is met astronaut André Kuipers. Met het ruimtestation ISS vloog hij in 2011-2012 vijf maanden lang 16 keer per dag een rondje om de aarde en landde hij op de steppen van Kazachstan.



Op woensdag 9 mei landt Kuipers in Merwede voor de Merwede College Tour, waar hij vertelt wat hij vanuit de ruimte zag: de kwetsbaarheid van de aarde. Hoe flinterdun de dampkring is, die al het leven op aarde mogelijk maakt. Dat bossen verdwijnen omdat mensen ze kappen. Hoe luchtvervuiling boven de grote steden toeneemt en lichtvervuiling in de nacht. Grenzen tussen landen zijn vanuit de ruimte niet zichtbaar, maar wel de grote uitdagingen waar we met zijn allen voor staan: klimaatverandering en de gevolgen van verstedelijking.



Velen van ons werken al toe naar een duurzame wereld, op zoek naar nieuwe energiebronnen. We zullen allemaal moeten wennen aan minder consumptie van vlees, maar bijvoorbeeld ook aan kweekvlees, 3D-geprint voedsel en insecten op het menu. Verplichten of verbieden werkt niet, de factor motivatie is essentieel. Onze planeet is zo mooi, maar ook zo kwetsbaar. André Kuipers is ambassadeur van de aarde, maar eigenlijk zijn we allemaal astronaut op ruimteschip aarde.



Op het podium is deze avond ook plek voor twee bedrijven die ambassadeurs zijn van de aarde: Sustainer Homes en marco.broekman. Sustainer Homes is opgericht om architectuur duurzamer, flexibeler en toegankelijker te maken. Stedenbouwkundig bureau Marco.Broekman biedt oplossingen voor duurzame ontwikkeling en transformatie van het stedelijk landschap en heeft expertise op het gebied van nieuwe woon- en werkgebieden, energietransitie en gezonde verstedelijking en tekent voor het ontwerp van Merwede.



Locatie: Kanaal30 | Kanaalweg 30 – Merwede- 3526KM Utrecht | Tijd: van 16:00 tot 18:00 uur | Inloop: 15:30 uur | Entree: €30,00 |



In de zoektocht naar nieuw stedelijk leven organiseert Unchain the Tigers in Merwede een serie bijzondere ontmoetingen met telkens een spraakmakende gast en telkens een bijzonder thema. De Merwede College Tour wordt gehouden in opdracht van de samenwerkende eigenaren van Merwede, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone. De samenwerkende eigenaren zijn: AM/Synchroon, Ramphastos, Jansen-De Jong, BPD, VVE-Merwede/Lingotto, G&S/Boelens de Gruyter/Round Hill Capital en de gemeente Utrecht (als zevende grondeigenaar).