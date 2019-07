Mepal wordt sponsor van het gehandicapte kind

Elke ouder met schoolgaande kinderen kent ze: de lunchtrommels en schoolbekers van Mepal. Maar helaas gaan niet alle kinderen naar school, zoals de ouders van zo’n tienduizend kinderen met een handicap ondervinden. Daarom slaan Mepal en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) de handen ineen, om ervoor te zorgen dat ook kinderen met een handicap kunnen meedoen.



De eerste samenwerking tussen de twee nieuwe partners is de Madurodam Marathon, de mini-marathon van NSGK en Madurodam die op 6 oktober plaatsvindt. Mepal wordt hoofdsponsor van deze vrolijke loop, die toegankelijk is voor kinderen met en zonder handicap. Met de opbrengst van de Madurodam Marathon worden klassen opgericht voor kinderen met een ernstige handicap binnen een reguliere school.



NSGK is het goede doel voor kinderen met een handicap. Zij staan vaak buitenspel, bijvoorbeeld omdat de school, speeltuin of sportvereniging niet toegankelijk is. De stichting maakt deze plekken toegankelijk zodat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, leren en sporten – samen kunnen opgroeien. Dat kan dankzij de steun van donateurs, vrijwilligers, marathonlopers en betrokken bedrijven zoals Mepal.



Ook Mepal wil er zijn voor alle kinderen, of ze nu naar school, naar de sportclub of op vakantie gaan. Met onder andere degelijke schoolbekers, bidons en bewaardozen. Deze worden grotendeels gemaakt in Nederland, met hulp van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mepal bestaat, net als NSGK, al bijna 70 jaar.



Op de foto staat Marie Claire Lanser, kinderambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, met producten uit de Campus-serie van Mepal. Fotograaf: Masja Stolk