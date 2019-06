Nuts Groep neemt mobiele provider Robin Mobile over

Nuts Groep B.V. (Nuts Groep) neemt mobiele telecomprovider Robin Mobile Holding B.V. (Robin Mobile) over van investeringsmaatschappij Ramphastos Investments (Ramphastos) en Wilfred Rottier, oprichter en CEO van Robin Mobile. De acquisitie past in de strategie van Nuts Groep om haar producten- en dienstenportfolio te verbreden. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.



Robin Mobile is in 2013 opgericht en heeft naam gemaakt door als eerste SIM-only aanbieder een ‘onbeperkt’ aanbod te introduceren waarbij klanten voor een vast bedrag per maand een onbeperkt aantal belminuten, sms’jes en MB’s krijgen. Robin Mobile is de afgelopen jaren snel gegroeid, mede dankzij de participatie in 2014 van Ramphastos, de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn.



Nuts Groep is in 10 jaar tijd de vierde energieleverancier van Nederland geworden. Het bedrijf bedient met de merken ‘Budget Energie’, ‘NLE’ en het Belgische ‘Elegant’ zo'n 800.000klanten in de Benelux. Nuts Groep is gestart als energieleverancier (stroom en gas), maar levert inmiddels ook televisie, internet en vaste telefoniediensten. Door de acquisitie van Robin Mobile komt daar nu ook mobiele telefonie bij.



Wilfred Rottier, oprichter en CEO van Robin Mobile: “Robin Mobile en Nuts Groep hebben hetzelfde DNA. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze overname een hele mooie stap is voor zowel de klanten als de medewerkers van Robin Mobile. Door de voorgenomen uitbreiding van diensten zal Robin Mobile als onderdeel van Nuts Groep haar klanten nog beter van dienst kunnen zijn."



Volgens Philip van Wijngaarden, als partner bij Ramphastos nauw betrokken bij Robin Mobile, komt de verkoop op het juiste moment: "Toen wij begin 2014 de mogelijkheid kregen om te participeren in Robin Mobile zagen we grote kansen. Ramphastos heeft door onder meer de participatie in Telfort veel kennis over de telecommarkt. Daarbijvoelden we ons meteen aangetrokken tot de eigenzinnige en slimme marktbenadering van Robin Mobile. Ik ben dan ook blij dat we het bedrijf de afgelopen jaren naar een nieuwe fase hebben kunnen brengen. De verkoop aan Nuts Groep is een logische volgende stap voor Robin Mobile en is goed voor alle betrokkenen."



Caroline Princen, CEO van Nuts Groep: "De acquisitie van Robin Mobile past in onze strategie om het aanbod van onze diensten nog verder te verbreden, waarbij een lage prijs en een no-nonsense aanpak belangrijke ingrediënten zijn. Robin Mobile voldoet hier helemaal aan en is voor ons dan ook een uitstekende partij waarmee we onze klanten een nog beter en breder pakket aan diensten kunnen bieden."



De acquisitie door Nuts Groep zal voor de klanten en medewerkers van Robin Mobile vooralsnog geen merkbare veranderingen met zich meebrengen.