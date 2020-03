DekaMarkt-medewerkers in hesje: Samen houden we 1,5 meter afstand

-Alle medewerkers op de winkelvoer van de DekaMarkt-supermarkten worden deze week uitgerust met een opvallende gele hes met daarop de dringende oproep 1,5 meter afstand te houden;



-Dekamarkt stelt de veiligheid van medewerkers en klanten centraal en neemt beschermende maatregelen tegen verdere verspreiding van het Coronavirus.





Supermarktketen DekaMarkt roept klanten dringend op om de gevraagde anderhalve meter afstand tussen hen en de medewerkers in 81 filialen en met de andere klanten strikt te respecteren. Het nauwgezet in acht nemen van de afstand van anderhalve meter is in lijn met de scherpe veiligheidsregels van de overheid.



Komende week worden de medewerkers op de winkelvloer van de DekaMarkt-supermarkten uitgerust met opvallende hesjes in gele kleur met daarop de tekst ‘Beste klant, samen houden we 1,5 meter afstand’. Hierdoor kan er voor klanten geen enkel misverstand meer bestaan wie medewerker is en worden ze extra geattendeerd afstand te houden.



Afgelopen week kondigde Pieter Rozendaal, directeur van DekaMarkt, al andere beschermende maatregelen aan in de supermarkten. De kassa’s zijn inmiddels extra beschermd met plexiglas om de kans op mogelijke verspreiding van het Coronaviris te voorkomen. Bij de kassa’s werden vloerstickers aangebracht met de waarschuwing minimaal anderhalve meter afstand te houden van de andere klanten.



Volgens DekaMarkt-directeur Rozendaal is het hoogst noodzakelijk de afstand van anderhalve meter in acht te nemen met de Dirk-medewerkers. ,,Wij kunnen niet voldoende benadrukken om in het belang van elkaars veiligheid afstand te bewaren. Wij willen er alles aan doen om de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en van onze klanten voorop te stellen. Onze mensen moeten veilig hun werk kunnen doen”, aldus Rozendaal.



DekaMarkt vraagt aan klanten zo veel mogelijk te betalen met pin of de mobiele telefoon om het contact via geld met de kassamedewerkers te voorkomen. Ook daarmee wordt de kans op verdere verspreiding van het virus beperkt.



Einde persbericht