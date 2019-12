HR-groep Proman breidt activiteiten uit dankzij partnership Agilitas

Agilitas en Proman worden samen de 6de grootste Europese HR-speler met een globale omzet van 2,8 miljard euro



Agilitas Group, het vroegere t-groep, kondigt vandaag de intrede aan van zijn nieuwe aandeelhouder Proman, de grootste Franse onafhankelijke en 100% familiale speler in uitzendarbeid en human resources. Na afronding van de operatie zullen Agilitas en Proman samen de 6de grootste Europese speler zijn in uitzendarbeid en human resources met een globale omzet van 2,8 miljard euro in 2019. Gilde Buy Out Partners, de Belgisch-Nederlandse investeringsmaatschappij die in september 2016 Agilitas van de Vlaamse overheid kocht, blijft een belangrijke minderheidsaandeelhouder, net als het management van Agilitas.



De in 1980 opgerichte Agilitas Group is een dienstverlener in human resources die de merken Agilitas, Amplo en Ascento in België, en Luba en E&A in Nederland groepeert. De groep telt een 150-tal uitzendkantoren, waarvan 81 in België, 61 in Nederland, 10 in Polen en 1 in Kroatië. Agilitas Group groeide de voorbije drie jaren aanzienlijk sinds de overname door de investeringsmaatschappij Gilde Buy Out Partners tot een omzet van ruim boven een half miljard euro. De groep heeft meer dan 800 medewerkers in dienst.



Door dit partnership zullen de twee bedrijven hun internationale activiteiten nog sneller kunnen uitbreiden.



Deze transactie heeft geen enkele impact op de dagelijkse werking en tewerkstelling van beide bedrijven. Tom Verhaegen blijft CEO van Agilitas Group.



Roland Gomez, CEO van Proman: “Dankzij Agilitas zal Proman zijn aanwezigheid in België aanzienlijk versterken en zich ook op de kaart zetten in Nederland, Polen en Kroatië, waar de Groep nog niet aanwezig was. Dit partnership is structureel voor Proman en maakt van ons de 6de grootste Europese speler. We zijn blij in Agilitas een partner te hebben gevonden die onze waarden en onze cultuur deelt. We kijken ernaar uit samen te werken met de teams om de sterke groei van de laatste jaren voort te zetten."



Tom Verhaegen, CEO van Agilitas Group: “Wij zijn heel enthousiast over onze nieuwe samenwerking met Proman. Hun jarenlange ervaring en indrukwekkende groeipad bieden ons nieuwe leermogelijkheden en extra inspiratie om nog sneller elke dag te verbeteren. Maar wat dit partnership echt vleugels geeft, is de harmonie die we voelen op cultureel vlak. Zowel Proman als Agilitas koesteren immers waarden als ondernemerschap, teamspirit, passie en kwaliteit. En het is op dat vlak dat we samen nog meer het verschil willen maken voor onze klanten.”



icolas Linkens, Managing Director Gilde Buy Out Partners: “De voorbije drie jaar hebben we Agilitas Group ondersteund in de verdere professionalisering, commercialisering en digitalisering van de organisatie. We geloven heel sterk in het partnership met Proman en zijn dan ook blij aandeelhouder te blijven en het potentieel van Agilitas Group verder te kunnen begeleiden.”



Deze transactie is onderworpen aan de goedkeuring door de Europese mededingingsautoriteiten. De goedkeuring wordt verwacht eind februari.



De adviseurs van Gilde voor deze transactie zijn EY (M&A adviseur), Allen & Overy (juridisch adviseur) en EY (financiële en fiscale DD), de adviseurs van Proman zijn Linklaters (juridisch adviseur) en 8Advisory (financiële DD).