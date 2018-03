19 maart 2018, Rotterdam



Expertisecentrum Hybride Docent lanceert app voor 500.000 potentiële leraren



Vandaag lanceert expertisecentrum Hybride Docent een web-app waarmee hoogopgeleiden inzicht krijgen in hoe zij hun huidige baan met het leraarschap kunnen combineren. Eerder onderzoek liet zien dat in potentie 500.000 hoogopgeleiden les willen geven als dat kan in combinatie met hun huidige baan.



WEB-APP



Met de web-app beantwoordt het Expertisecentrum Hybride Docent aan de behoefte van 500.000 hoogopgeleiden om meer inzicht te krijgen in hoe zij hun huidige baan kunnen combineren met het leraarschap. Het gebrek aan inzicht weerhield geïnteresseerde hoogopgeleiden er tot nu toe van om ook daadwerkelijk stappen richting het leraarschap te zetten. Kees van der Velden, initiatiefnemer van het expertisecentrum: “Dagelijks krijgen wij vragen van high potentials die in het onderwijs willen werken, maar niet weten wat er mogelijk is en welke stappen zij kunnen zetten. Daardoor loopt het onderwijs op dit moment aanwas van gemotiveerde professionals mis”. Met de web-app wil het expertisecentrum concrete stappen zetten richting het oplossen van het lerarentekort én op de lange termijn het onderwijs helpen aan voldoende goede leraren. Van der Velden: “Ons doel is alle 500.000 geïnteresseerden de app te laten invullen. Zo krijgen zij een beeld van hoe zij het leraarschap een plek in hun carrière kunnen geven en welke acties zij moeten nemen om leraar te worden. Dan kunnen we eindelijk aan de slag met het benutten van dit potentieel voor het onderwijs.”



HYBRIDE DOCENTSCHAP KAN, MAG EN WERKT!



De web-app is gemaakt in navolging van de belangrijkste resultaten en inzichten van uitgebreid onderzoek in 2016 en 2017 naar de rol van hybride docenten in het Nederlandse onderwijs. Ruim 50.000 mensen combineren het leraarschap met een andere baan, voornamelijk vanwege de afwisseling en ontwikkelkansen. De voordelen die hybride docenten ervaren, sluiten hier mooi op aan:



• Ik doe meer wat ik leuk vind (62%);



• ik ervaar persoonlijke groei (53%);



• ik doe meer waar ik goed in ben (51%).



Een deel van de hybride docenten geeft aan behouden te blijven voor het onderwijs omdat ze banen kunnen combineren en zowel voor huidige leraren als voor mensen die nu niet in het onderwijs werken, blijkt dit een aantrekkelijk loopbaanperspectief te zijn. Van der Velden: “De web-app geeft een beeld hoe een hybride carrière eruit kan zien. Daarnaast kun je informatie op maat ontvangen over bijvoorbeeld het halen van een lesbevoegdheid.”



OP NAAR DE VOLGENDE STAP!



Onbekendheid met de mogelijkheden van en onduidelijkheid over routes naar het hybride docentschap, maakt dat het potentieel van geïnteresseerden onvoldoende benut wordt. Daar moet verandering in komen. Van der Velden: “Daarom lanceren we deze app, die we blijven uitbreiden als er nieuwe mogelijkheden zijn of interessante projecten starten. Hybride docentschap kan, mag en werkt en nu moeten we de volgende stap zetten!”.