Explosieve groei QR donaties aan de collectant

27 januari 2020 – De collecte is nog steeds de meest populaire manier van geven aan een goed doel. De laatste jaren ervaren collectanten steeds vaker dat er minder contant geld in huis is waardoor er niets gegeven kan worden. En dat terwijl mensen wel een donatie zouden willen doen. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven geven, biedt een groot aantal collecterende goede doelen sinds 2018 de QR-code aan als betaalmethode. En met succes: het aantal QR-betalingen is sindsdien verdrievoudigd!



Hoe werkt het?



De vrijwilliger ontvangt een QR-code voor de collecte van het collecterende goede doel. Deze is te zien op de collectantenpas, de niet-thuiskaart of op een sticker op de collectebus. De gever scant de QR-code, kiest het gewenste bedrag en voltooit vervolgens de transactie via de eigen bankomgeving. De gift is, net als de contante gift in de collectebus, eenmalig en anoniem.



Het geld gaat rechtstreeks naar de rekening van het goede doel om gebruikt te worden voor hun missie, zoals armoedebestrijding, gezondheidszorg, natuur en milieu, dierenwelzijn en onderzoek.



Explosieve groei in 2019



De 25 samenwerkende goede doelen zien in 2019 een explosieve groei van donaties via de QR-code. De grootste groei is te zien via iDEAL QR.



In 2018 hebben meer dan 40.000 mensen een donatie gedaan door het scannen van de QR-code.



In 2019 is dit aantal gegroeid naar bijna 126.000. In dat jaar werd de QR-code door bijna alle 25 collecterende goede doelen ingezet.



Een van de belangrijkste oorzaken van de groei is dat er geen aparte app meer nodig is om iDEAL QR-codes te scannen: het kan via de eigen vertrouwde bank-omgeving van alle grote banken op de eigen smartphone. Omdat meer dan 11 miljoen mensen een app van hun eigen bank/betaalomgeving op hun telefoon hebben staan, is het bereik hiermee enorm vergroot.



De vertrouwde collectebus blijft beschikbaar



Met iDEAL QR lijken de goede doelen het antwoord te hebben gevonden op de trend dat mensen minder contant geld in huis hebben. Dit betekent overigens niet dat de vertrouwde collectebus verdwijnt. Deze is ook nog steeds beschikbaar voor alle contante donaties.



De steun die de collecterende goede doelen ontvangen tijdens hun collecteweek is voor hen onmisbaar. Voor de goede doelen is het van het grootste belang dat een ieder die een eenmalige, anonieme bijdrage wil doen, dit ook daadwerkelijk kan doen.



De iDEAL QR-code in 2020



Deze week start het nieuwe collectejaar met de collecteweek van de Hersenstichting. De collecterende goede doelen kijken met heel veel belangstelling naar de verdere ontwikkeling van de iDEAL QR-code. Wil je weten welk goed doel collecteert? Kijk op www.collecteren.nl voor het collecterooster. Alle deelnemende goede doelen hebben een CBF erkenning.







/// EINDE B E R I C H T ///