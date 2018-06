Eline Arbo wint Toneelkijkerprijs 2017/2018

De toneelkijkersjury, de publieksjury van Theater aan het Spui, heeft Het lijden van de jonge Werther verkozen als beste voorstelling van seizoen 2017/2018. De voorstelling is gemaakt bij Toneelschuur Producties door de jonge regisseur Eline Arbo.



De tweede plek was voor Revolutionary Road van regisseur Erik Whien bij Theater Rotterdam. Brieven uit Genua van Toneelgroep Maastricht werd derde. De danskijkerjury koos Tetris Mon Amour van Club Guy & Roni als mooiste dansvoorstelling.



Oordeel van de jury



Uit het juryrapport over Het lijden van de jonge Werther: “Meteen een klapper aan het begin van de serie! Een genot om naar te kijken en te luisteren. Veel bewondering voor de uitstekende manier waarop de jonge acteur de wispelturige Werther vorm geeft: wat een expressie. Ben benieuwd naar een volgend stuk van deze regisseur.”



“Een zeer fraaie bewerking van dit tragische verhaal door Eline Arbo! Een naam om te gaan onthouden.”



“Een verrassende start van het seizoen: een voorstelling waar alles aan klopt, gemaakt door jonge makers. Eline Arbo heeft de tekst van Goethe perfect bewerkt. Respect voor de drie jonge acteurs die zowel in spel als muzikaal heel sterk zijn. Zowel de theatermaker als de acteurs: een belofte voor de toekomst!”



De prijs



De toneel- en danskijkerprijzen zijn echte publieksprijzen. De juryleden zijn geïnteresseerden maar geen professionals en kunnen gezien worden als een dwarsdoorsnede van het publiek van Theater aan het Spui. Het lijden van de jonge Werther is opnieuw te zien in Theater aan het Spui op dinsdag 18 september. Dan is ook de prijsuitreiking.