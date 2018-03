Puur Mieke een van de beste webwinkels

Boekel, 9 maart 2018 - Puur Mieke wint de Shopping Award XS voor de beste webwinkel in de categorie eten en drinken.



Gisteren werden in de Westerunie in Amsterdam de Shopping Awards XS 2018 uitgereikt aan de 11 beste webwinkels van Nederland met een jaaromzet tot 4 miljoen euro. In de categorie eten & drinken won Puur Mieke deze prestigieuze award. Puur Mieke mag zich dus de beste webwinkel van Nederland noemen in haar branche.



Puur Mieke kreeg van de consumenten het hoogste rapportcijfer, waarmee ze de andere webshops in deze categorie achter zich liet. Puur Mieke is een initiatief van Mieke Hendriks. Met de website wil zij iedereen op een eerlijke en betrouwbare manier adviseren in het gebruik van pure producten. Met informatie over pure voeding en pure producten op het gebied van verzorging, make-up en gebruiksartikelen. Alle voeding in de webshop is glutenvrij, lactosevrij, vrij van geraffineerde suiker en waar mogelijk biologisch. Naast deze dagelijkse boodschappen kun je ook terecht voor natuurlijke verzorgingsproducten, supplementen, rvs drinkflessen en broodtrommels. Alles voor een gezond en gifvrij leven.



Mieke Hendriks is begonnen in haar tuinhuisje. “In het begin deed ik alles zelf, de producten beheren op de webshop en het inpakken en het verzenden. Inmiddels is het gegroeid naar een bloeiend bedrijf met zeven medewerkers”. Ze runt het bedrijf met passie en dat straalt uit in alles wat ze doet. “De klanten krijgen bij elke bestelling een persoonlijk handgeschreven kaartje. Vaak doe ik er een sample bij, van iets wat ze kunnen uitproberen”.



Ondanks de groeiambities blijft klantenservice het belangrijkste. “Als die goed is, komen mensen vanzelf terug naar onze webwinkel. We willen graag de gezonde bol.com van Nederland worden, een begrip als het ware”.