Camperen niet zonder televisie

Veel Nederlandse camperaars kunnen niet zonder televisie op vakantie. Ruim de helft van de camperaars kijkt naar de beeldbuis wanneer ze op reis zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de NKC, Europa’s grootste camperclub.



De meeste camperaars (86%) kijken televisie via de satellietschotel. Een minderheid (14%) doet dit via internet, oftewel on demand. Opvallende cijfers, gezien het feit dat steeds meer Nederlanders televisiekijken via internet verkiezen boven kabeltelevisie, volgens Stichting KijkOnderzoek. De camperaar ruilt de klassieke satelliet nog niet in voor televisiekijken on demand.



Mieke Scharloo, hoofd communicatie van de NKC, geeft een mogelijke verklaring voor het kijkgedrag van de camperaar: “Wanneer je online televisie wilt kijken, verbruik je veel data. Thuis met een goede internetverbinding maakt dit natuurlijk niet uit. Op vakantie wanneer je afhankelijk bent van 4G kan dit echter in de papieren lopen. Ook is een snelle internetverbinding nog lang niet overal in Europa aanwezig. Daarbij zijn wifiverbindingen op campings en camperplaatsen vaak niet goed genoeg om te kunnen streamen.”



Met de verbetering van Europese internetdekking verwacht ze dat het televisiekijken via internet ook in de camper zal toenemen. “Wanneer het internet het toelaat, zal waarschijnlijk ook in de kampeerwereld het streamen steeds populairder worden.”



Voor de camperaars die wel televisie via internet te kijken, is de tablet het populairste device. Meer dan de helft kijkt op dit apparaat. Daarna is de laptop het populairst (38%). Op de telefoon wordt beduidend minder televisie gekeken (15%).



Het onderzoek werd ingevuld op de website van NKC (www.nkc.nl) door 2.170 respondenten. De NKC, Europa's grootste camperclub, behartigt de belangen van bijna 50 duizend leden. De NKC biedt onder andere verzekeringen, reizen en heeft diverse mediakanalen, waaronder het magazine Kampeerauto. Met het internationale platform Campercontact.com faciliteert NKC ruim 300 duizend Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats. Kijk voor meer informatie op www.nkc.nl.