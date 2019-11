WiFi-speakers in badkamer, keuken of kamer

Veldhoven, 7 november 2019 - AquaSound introduceert haar nieuwe WiFi-Audio programma voor badkamer, maar ook voor de keuken of andere ruimtes in huis. WiFi-Audio is ‘the next generation’ en geeft muziek streamen een nieuwe dimensie. De WiFi-Audio systemen zijn – eenmaal in uw huisnetwerk opgenomen – direct benaderbaar met een iPhone, smartphone of met de N-Joy× controller van het merk zelf. De systemen zijn geschikt voor 1 ruimte (bijvoorbeeld badkamer of slaapkamer), maar zijn ook makkelijk uit te breiden naar meerdere ruimtes in huis.



Het N-Joy× muzieksysteem is een all-in-one systeem, zoals het merk zelf aangeeft. Een mobiele telefoon is bij dit systeem niet nodig. De waterdichte N-Joy× controller krijgt een prominente plek in bijvoorbeeld de badkamer. De magnetische wandhouder is tevens de lader voor de N-Joy×. Binnen enkele drukken op het touchscreen beschikt de gebruiker over internetradio, persoonlijke muziekbestanden en de afspeellijsten binnen Spotify*.

Of neem een mobiele telefoon (iPhone / smartphone) ter hand. Met de Airplay functie (iOS) of met de handige App (iOS/Android) streamt de gebruiker internetradio, persoonlijke muziekbestanden, maar ook Spotify* naar één of alle WiFi-speakers die in het huisnetwerk zijn opgenomen.



De producten zijn direct beschikbaar. Een uitgebreid overzicht met product specificaties is te vinden op de website van het merk (https://www.aquasound.eu/nl).



Foto's:



Afgebeeld model, afbeelding 1: EMC50x-SW Afgebeeld model, afbeelding 2: WMA50-SW

