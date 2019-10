Internationaal Congres WHEF kiest in 2020 voor Den Haag

Het World Hindu Economic Forum (WHEF) komt in 2020 naar Den Haag. Dit uniek jaarlijks congres versterkt de verbinding op economisch gebied tussen India (Bharat) en andere landen en zal worden gehouden op 6, 7 en 8 juli 2020 in het congrescentrum World Forum. De belangrijkste thema’s zijn Duurzaamheid, Technologie en Inclusiviteit. De keuze voor Nederland onderstreept het toenemende belang van de economische samenwerking tussen beide landen.



Na eerdere gastlocaties als Hongkong, Londen en Los Angeles komt het congres voor de 8ste editie naar Nederland. Nederland en India werken steeds nauwer samen. Het recente staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima benadrukt dit groeiend partnerschap. De twee landen vullen elkaar aan en bieden grote kansen voor gezamenlijke economische ontwikkeling. Nederland heeft een grote Hindoe gemeenschap en wordt gezien als toegangspoort tot Europa. Dit maakt Nederland tot een toegankelijke en interessante partner voor India. Omgekeerd biedt India een groeimarkt voor Nederlandse Topsectoren als Agri & Food, Energie en Water & Maritiem.



Op het congres zullen internationale gerenommeerde sprekers hun visie delen op de verschillende actuele wereldwijde thema's. Nirmala Sitharaman, huidig minister van Financiën van India en de Dalai Lama waren sprekers op eerdere WHEF congressen. Daarnaast zal in paneldiscussies dieper worden ingegaan op specifieke onderwerpen op het gebied van Duurzaamheid, Technologie en Inclusiviteit. Het congres is gericht op zakelijke leiders en bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe business partners, financiering en innovatieve kansen. Daarnaast richt het zich op jonge professionals en startups die opzoek zijn naar internationale carrièremogelijkheden en potentiële investeerders. Het programma wordt de komende maanden verder ontwikkeld. De organisatie heeft daartoe een lokale commissie ingesteld die zich bezighoudt met het aantrekken van sprekers en sponsors en het verzorgen van de publiciteit.



https://cbd.eventsair.com/world-hindu-economic-for...



OVER WORLD HINDU ECONOMIC FORUM

World Hindu Economic Forum (WHEF) zet zich in voor een welvarende samenleving, waarin compassie, duurzaamheid en inclusiviteit centraal staan. Deze samenleving wordt gerealiseerd door op een verantwoorde wijze nieuwe welvaart te creëren en deze eerlijk te verdelen. WHEF brengt zakelijke kennis, netwerken en middelen bijeen ten behoeve van nieuwe partnerschappen en gezamenlijke groei. Het 8ste internationale congres van WHEF wordt georganiseerd in de internationale stad van vrede en veiligheid Den Haag op 6, 7 en 8 juli 2020. De focus van WHEF 2020@The Hague ligt op Duurzaamheid, Technologie en Inclusiviteit.



Bekijk de digitale brochure van WHEF 2020 op: https://tinyurl.com/WHEF2020