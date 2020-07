Uniek overnachten op hotelschip in Gooi & Vecht

Bezoekers aan de regio Gooi & Vecht kunnen deze maand overnachten in een schitterend riviercruiseschip. Sinds 26 juni ligt in het Nautisch Kwartier in Huizen het riviercruiseschip ‘VIVA RIVERSIDE Huizen’ afgemeerd, en die blijft hier tot in ieder geval 31 juli liggen. Huizen staat in het zomerseizoen - als eerste gemeente van Nederland - het exploiteren van een riviercruiseschip als hotel toe. Als het hotelschip een succes is, wordt de periode mogelijk verlengd tot 1 september 2020.



Uniek en veilig verblijf



Door de huidige Covid-19 situatie worden vele nieuwe ideeën gelanceerd om zowel de samenleving als het toerisme weer op gang te krijgen. Met de komst van het hotelschip wil de gemeente Huizen het bezoek aan Huizen en Gooi & Vecht stimuleren. Gasten kunnen rekenen op een uniek verblijf als uitvalsbasis voor het ontdekken van Huizen en omgeving. Vanzelfsprekend worden bij dit initiatief hoge eisen gesteld aan het volgen van de noodzakelijke RIVM-maatregelen.



Doelgroep



‘VIVA RIVERSIDE Huizen’ is een viersterren cruiseschip met een lengte van 110 meter. Aan boord van het schip is ruimte voor ruim 120 gasten. Volgens rederij Viva Riverside is het hotelschip in trek bij gasten van alle leeftijden, die gemiddeld 2 á 3 nachten op het schip verblijven en diverse attracties en musea in Huizen en omgeving bezoeken. Erg handig: fietsen kunnen veilig weggeplaatst worden aan boord.



‘VIVA RIVERSIDE Huizen’ is te boeken via: CaptainCruise.nl, booking.com of viva-riverside.city. Kijk voor meer informatie over alle bezienswaardigheden, horeca en mooie recreatieve routes in Huizen en omgeving op vvvhuizen.nl en vvvgooivecht.nl.



Langeafstand Fietsroute (LF) Zuiderzeeroute



De vernieuwde LF Zuiderzeeroute is afgelopen juni gelanceerd en behoort tot één van de nationale Langeafstand Fiets-icoonroutes. Deze icoonroute is 440 km lang en volgt de contouren van de voormalige Zuiderzee en komt zo ook door Blaricum, Huizen, Naarden en Muiden. Een tocht langs (een gedeelte van) deze route is perfect te combineren met een overnachting op het hotelschip. Door het fietsknooppuntennetwerk van Gooi & Vecht te volgen kan de route ook aangevuld worden, om zo overige bezienswaardigheden in Gooi & Vecht te ontdekken.