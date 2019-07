Walter Bien nieuwe CFO Alliander

De Raad van Commissarissen van Alliander heeft Walter Bien benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) van Alliander. Walter Bien, nu nog werkzaam als financieel directeur bij Boskalis Dredging & Inland Infra, treedt per 7 oktober toe tot de Raad van Bestuur van Alliander. Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De energietransitie versnelt. Als groot netwerkbedrijf vormt Alliander een essentiële schakel in de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Met Walter Bien hebben we een ervaren bestuurder binnengehaald met een relevante financiële achtergrond voor de vraagstukken die deze transitie met zich meebrengt. Wij zijn verheugd over zijn komst en wensen hem veel succes in deze positie.” Walter Bien: “Alliander en de maatschappij staan voor een enorme uitdaging, waarbij de energietransitie belangrijke (financiële) afwegingen met zich meebrengt. Ik geloof dat we maar één kans hebben om onze leefomgeving op een verantwoorde wijze aan de volgende generaties door te geven. Ik kijk ernaar uit om samen met de medewerkers van Alliander hieraan een bijdrage te leveren.” Met ingang van 7 oktober 2019 bestaat de Raad van Bestuur van Alliander uit drie leden: een CEO (Ingrid Thijssen), een CFO (Walter Bien) en een CTO (Daan Schut). Walter Bien startte zijn carrière bij Ballast Nedam en werd later financieel directeur van de ontwikkelingsmaatschappij van dat bouwbedrijf. In 2006 maakte hij de overstap naar Boskalis waar hij diverse functies vervuld heeft.

Over Alliander

Alliander is een energienetwerkbedrijf. Dagelijks transporteren we energie naar ruim drie miljoen consumenten en bedrijven in Nederland. Wij zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Nu, én in de toekomst. Alliander bestaat uit een groep bedrijven met in totaal ruim 7.000 medewerkers. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Onze aandeelhouders zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe

vraagstukken op het gebied van energie-infrastructuur.