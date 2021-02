Fitnessbranche maakt vuist voor drie en een half miljoen sporters

De overkoepelende organisatie van Exclusieve Sportcentra (VES) maakt namens de fitnessbranche een vuist voor haar sporters. Volgens voorzitter Han de Hair worden zij door het kabinet stelselmatig ‘vergeten’. “Wij vertegenwoordigen zo’n 250.000 in onze clubs sportende leden die samen met nog drie miljoen clubleden uit zichzelf geld, tijd en energie in hun fitheid steken. Daarmee ontzien ze het zorgstelsel enorm. De beloning hiervoor is het afgelopen corona jaar niet erg groot geweest, namelijk gesloten of zeer karig geopende sportscholen. Dit betekent voor deze actieve sporters een enorme aanslag op hun fysieke en geestelijke gesteldheid plus een verminderde weerstand, ook tegen COVID-19”, volgens De Hair.



Sportinstructeur, opleider en eigenaar van HitGym0172 in Alphen aan den Rijn, Boris Sala, vindt het onbegrijpelijk dat een overheid zo’n grote groep mensen over het hoofd ziet. Het argument dat hij zijn eigen belang dient, wuift hij ferm weg. “We stellen nu niet de ondernemer centraal, maar juist de groep waar wij vanuit onze passie voor dit beroep voor hebben gekozen: de sporter die lid is van een sportschool. Hiervan lopen er in Nederland ruim 3 miljoen rond. Zij hebben een bewuste keuze gemaakt om aan hun gezondheid te werken; zij hebben zich bij één van de vele sportcentra in Nederland ingeschreven om onder deskundige begeleiding aan hun algehele fitheid te werken. Hieronder zijn veel mensen met een chronische aandoening als diabetes of astma en de groeiende groep met overgewicht. Vergeet ook niet al die mannen en vrouwen met een stressvolle baan, die de spanning middels hun sportuurtje van zich af laten glijden”.



Ook Richard van Riel, eigenaar van een aantal Local Gyms in het zuiden van het land kiest soortgelijke bewoordingen: “Het is de hoogste tijd dat mensen weer onder deskundige begeleiding zonder restricties in beweging kunnen komen bij de sportscholen. De fitnessbranche kan – volkomen veilig volgens de geldende richtlijnen werken en onze leden een passend aanbod van bewegings- en sportvormen bieden. Dat heeft ze bewezen tijdens de zomer van 2020. Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders tijdens de tweede lockdown minder is gaan sporten, met alle desastreuse gevolgen van dien. Wij kunnen niet anders dan opkomen voor deze enorme groep die nu volledig in de kou staat en wat ons betreft volkomen genegeerd wordt”.



Namens de fitnessbranche roept de VES de overheid op deze drie en een half miljoen mensen, die zelf de verantwoordelijkheid hebben genomen om aan hun gezondheid te werken, serieus te nemen en te luisteren naar wat alle deskundigen vanuit diverse achtergronden al jaren vertellen over sport en beweging in relatie tot gezondheid. Drie en half miljoen mensen hebben gekozen voor de preventieve gezondheidszorg (sportscholen), waarmee ze de curatieve gezondheidszorg ontlasten. Het is hoog tijd dat de overheid dit inziet en vertaald naar effectief duurzaam gezondheidsbeleid in plaats van het geldverslindende op korte termijn gerichte zorgbeleid.



Tenslotte doet zij een dringende oproep aan alle media om mee te helpen een vuist te maken voor sportend Nederland: “Dat is geen commercieel belang, maar landsbelang. Help ons om de overheid wakker te schudden”, aldus Boris Sala.