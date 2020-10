Sterke stijging online bereik van CoronaMelder app in Nederland

Amstelveen, 21 oktober 2020 – Uit cijfers van GfK DAM blijkt dat sinds de oorspronkelijke landelijke introductie van de CoronaMelder app in september het online bereik is gestegen naar 3.689.000 personen van 13 jaar en ouder. Dit is meer dan 25% van de totale Nederlandse bevolking.



Na een periode van uitstel is de CoronaMelder app uiteindelijk op zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerd. In de weken voor de introductie was het gebruik van de app vooral hoog in de provincies Drenthe en Overijssel, dat waren ook de plekken waar de testfase van de app heeft gelopen.



In de week van de landelijke introductie is met name het gebruik in de provincie Zuid-Holland sterk gestegen. In Flevoland ligt het online bereik relatief gezien het hoogst met 33% en in Zeeland en Groningen is het bereik met minder dan 20% het laagst.



Opvallend is dat het gebruik van de app onder ouderen relatief hoger ligt dan onder jongeren. Van de groep 50 tot 65 jarigen heeft inmiddels 30% de app op hun smartphone.



In week 41 (5 t/m 11 oktober) hebben meer dan 3 miljoen personen de app gebruikt (21%). Dat is een nieuw record na de introductie van de CoronaMelder app.