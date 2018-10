Boek over vrouwelijke cyclus tijdens Kinderboekenweek gelanceerd

Nieuw boek: WAUW! IK WORD VROUW!

Leren over vruchtbaarheid is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen

Op 3 oktober wordt bij de start van de Kinderboekenweek 2018 met thema ‘Vriendschap’, het boek WAUW! IK WORD VROUW! gelanceerd.

Het eerste complete boek met informatie en tekeningen voor meisjes van rond de 11 jaar over puberteit, ovulatie, menstruatie, vruchtbaarheid, hormonen èn het climacterium (de overgang).

Een naslagwerk over vruchtbaarheidsbewustzijn, vooral geschreven voor jonge meisjes én iedereen die wil weten hoe een vrouwenlichaam werkt (ongeacht leeftijd, gender, religie).

De auteurs, Marjon van der Harst en Arianne van den Berg schreven dit boek over de vrouwelijke cyclus, omdat zij het van groot belang vinden dat vrouwen vanaf jonge leeftijd weten wat er precies vanaf de puberteit in hun lichaam gebeurt. Dit geeft meisjes en vrouwen zelfvertrouwen en voorkomt persoonlijk leed en zorgkosten.

Het boek nodigt uit tot gesprekken over deze normale, biologische, maar vaak nog taboeonderwerpen en speelt in op een hiaat in de opvoeding en voorlichting. Bovendien willen kinderen deze onderwerpen ook vaak niet met hun ouders/verzorgenden bespreken. Scholen richten zich op seksuele voorlichting (gericht op anti-conceptie) en op jongens en meisjes samen. Dit boek begint bij vruchtbaarheid en conceptie en helpt ouders en scholen om de kinderen algemeen en volledig te informeren, zonder op seks in te gaan.

Huisarts Claudia van der Lugt: “WAUW! IK WORD VROUW! is een prachtig geïllustreerd en helder geschreven boek. Onmisbaar voor meisjes die binnenkort hun eerste menstruatie verwachten, maar ook voor ouders die hun dochter(s) hierop willen voorbereiden. En als leidraad voor professionals die met dit onderwerp te maken hebben”.

Karin Borgman maakte de bijbehorende tekeningen.

Bijlage: omslag van het boek