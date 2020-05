AutoCAD 2021, Studieboeken en Symbolenbibliotheek verschenen

Nieuwe boeken TEC/CADCollege voor AutoCAD (LT) 2021



Zoals gebruikelijk brengt TEC/CADCollege elk jaar bij verschijning van de nieuwe versies van de verschillende ontwerppakketten van Autodesk, de bijbehorende leer- en naslagwerken uit van Ronald Boeklagen. Dit jaar staan er nog boeken op het programma voor Revit, Inventor en Fusion 360, maar als om te beginnen zijn de verschillende uitgaven voor AutoCAD en AutoCAD LT verschenen.



Binnen de serie ‘Computer Ondersteunend Ontwerpen’ zijn drie verschillende boeken verschenen voor AutoCAD. Het dikste boek gaat uiteraard over AutoCAD 2021 en beslaat maar liefst 1580 pagina’s. Ook de versie voor AutoCAD LT 2021 mag er zijn met 1010 bladzijden. Wat meer handzaam is de paperback met de titel ‘AutoCAD 2021, Basisboek, Leerboek MBO’ dat 510 pagina’s beslaat en, zoals de titel al aangeeft, speciaal is bedoeld voor MBO-studenten.



Naslagwerk



Voor het leerboek over AutoCAD 2021 is bewust gekozen voor een duidelijke scheiding tussen de informatie voor beginnende CAD-tekenaars en gevorderde gebruikers. Beginners krijgen stap voor stap de basiskennis en –kunde van het CAD-tekenen te leren zonder al te veel details. Het boek voor AutoCAD 2021 is ook geschikt voor meer ervaren ontwerpers. De uitgave bevat veel achtergrondinformatie en is daarmee ook geschikt als naslagwerk.



Ook voor het boek over AutoCAD LT 2021 geldt dat het is voorzien van een groot aantal voorbeelden en illustraties alsook achtergrondinformatie en tips. De lezer leert daarbij stap voor stap alle CAD-tekentechnieken in AutoCAD LT en krijg ook informatie over meer specialistische zaken. Bovendien legt Boeklagen in het boek uit hoe de lezer AutoCAD LT kan optimaliseren voor zijn eigen werkzaamheden. Door de grafische overzichten van alle functies en mogelijkheden is dit boek ook geschikt als naslagwerk. Via de CADCollege Tools zijn aan de hand van dit boek duizenden symbolen te downloaden.



Instructiefilmpjes



De oefeningen uit alle boeken worden op de internetsite van de uitgever voorgedaan. Daar treft de lezer tientallen filmpjes aan. In de boeken staan qr-codes die bijvoorbeeld door een iPad gescand kunnen worden en dan direct een film tonen met verdere uitleg. Een manier van leren die de zelfstandige lezer een extra steuntje in de rug geeft. Als de lezer het prettig vindt kan hij ook fysiek- of virtueel een cursus volgen waarbij hij ook het naslagwerk en instructiefilmpjes verkrijgt.



Symbolenbibliotheek



Naast de leerboeken voor AutoCAD (LT) 2021 heeft TEC / CAD College ook een nieuwe versie uitgegeven van de TEC Symbolen bibliotheek. Hierzin zijn symbolen veranderd omdat de normen veranderd zijn terwijl er ook symbolen zijn toegevoegd. De bibliotheek is ook geoptimaliseerd voor de nieuwste versies van AutoCAD met een lichte en donkere interface.



De TEC Symbolen-bibliotheek gebruikt zoveel mogelijk de nieuwste technieken van AutoCAD, zoals de annotatieve blokken. Deze blokken hebben altijd de juiste grootte ongeacht de schaal. Denk hierbij aan een vluchtplan waarbij de symbolen altijd leesbaar zijn, bijvoorbeeld 7 millimeter, of de schaal van de plattegrond nu 1:10 is of 1:100. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van dynamische blokken. Hierbij is het mogelijk om een voorbeeldplattegrond te plaatsen en daarna net zolang aan de muren te trekken totdat de plattegrond de juiste grootte heeft. De muurdikten en de arceringen worden in het blok op de voorgeschreven waarden gehouden. Een ander voorbeeld uit de metaal: de gebruiker kiest een bout, sleept die naar de tekening en trekt deze uit totdat deze lang genoeg is. De bout krijgt dan altijd een maat die te koop is. De symbolen worden gepresenteerd op overzichtelijke toolpalettes. Omdat deze nieuwe technieken een andere manier van werken met zich meebrengt zijn voor internet een aantal voorbeeldfilmpjes gemaakt.



De bibliotheek is aangepast aan de nieuwe symbolen en pictogrammen voor vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen. Er zijn ook nieuwe symbolen toegevoegd voor de bouw- en procesindustrie.



CAD in Coronatijd



De intelligente lockdown waar Nederland zich momenteel in bevindt, doorbreekt de oude, ingesleten patronen. De tekenkamer is vervangen door een netwerk van thuiswerkers. Er wordt minder gereisd dat is een pluspunt, maar aan de andere kant wordt de informatie tussen collega’s hierdoor ook minder goed uitgewisseld. De CAD-systemen bieden hier technische oplossingen voor. De tekeningen en 3D-modellen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig gedeeld worden via de Cloud. De betrokkenen kunnen dan met meerdere mensen aan een project werken. Daarmee is één hobbel genomen. Maar daarmee is een ontwerper er nog niet. Het is bij een dergelijke manier van samenwerken inmiddels niet altijd direct duidelijk wat de laatste wijzigingen zijn. In de pré coronatijd zouden collega’s samen naar het model kijken en zou de één aan de ander vertellen wat er is veranderd. Dat is niet zo makkelijk bij het thuiswerken. Daarom is daar een oplossing voor bedacht. AutoCAD is uitgebreid met functies die de wijzigingen tussen tekeningen en 3D-modellen zichtbaar maakt door verschillende kleuren te gebruiken. Als de tekening in de cloud is opgeslagen, kunnen ook verschillen getoond worden tussen de verschillende versies. Een ontwerper kan het model van vandaag vergelijken met die van gisteren en ziet direct wat er gewijzigd is. Daarmee wordt het thuis werken een stuk makkelijker.



Aangepaste cursussen



Onder invloed van de coronamaatregelen zijn ook de cursussen bij TEC/CADCollege aangepast. Er wordt les gegeven in een standaard leslokaal en een virtueel leslokaal. Een klassikale les in een leslokaal wordt algemeen gezien als de beste lesvorm. De docent ziet door lichaamstaal van de cursist of alles begrepen is, of het tempo omhoog of omlaag moet en of iedereen bij de les blijft. Hij zal daarop inspelen. Vandaar dat deze lesvorm nog gehandhaafd wordt, met dan als belangrijkste verschil dat het aantal leerlingen sterk is verkleind om de afstand tussen de leerlingen en docent te waarborgen. En als er hulp moet worden gegeven, neemt de docent vanuit zijn computer het scherm van de leerlingen over.



Een virtueel leslokaal staat bij de cursist thuis. Deze gebruikt dan twee schermen. Het eerste scherm is de eigen telefoon of tablet. Via videobellen over Wifi is de cursist verbonden met de docent en met de medecursisten in beeld- en geluid. Het tweede scherm is de eigen computer. Met deze computer thuis krijgt de cursist de besturing over een computer in het leslokaal, hiermee werkt hij of zij van afstand op een van de krachtige CAD-computers uit het leslokaal van TEC-CADCollege.



Uiteraard is het ook mogelijk om thuis een cursus te volgen met de CAD-boeken van het CADCollege en een demoversie van de software. In de boeken staat de theorie. Na de theorie volgt de geleide instructie. De lezer wordt aan de hand genomen en leert stap voor stap de handelingen uit te voeren. Er zijn honderden oefeningen opgenomen, die zoals hiervoor al aangegeven met een qr-code te benaderen zijn.



www.cadcollege.nl