Gratis Nationale Blockchain Cursus voor iedereen



Dutch Blockchain Coalition lanceert gratis online cursus om Nederland te voorzien van een goede basiskennis over blockchain.



Den Haag, 14 november 2019 - Wat is blockchain en hoe werkt het? Hoe weet je wanneer je blockchain kunt gebruiken? En moet je kunnen programmeren om blockchain toe te kunnen passen? Voor iedereen die van blockchain heeft gehoord, maar nog niet helemaal weet wat je met blockchain kunt doen, lanceert de Dutch Blockchain Coalition (DBC) de Nationale Blockchain Cursus. Deze gratis online cursus is vanaf donderdag 14 november 2019 voor iedereen te volgen via https://nationaleblockchaincursus.nl .



Tijdens de cursus licht een brede groep van blockchainkenners de mogelijkheden en uitdagingen van blockchain toe. Onder meer Prins Constantijn (TechLeap.NL) en oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel (voorzitter Dutch Blockchain Coalition) komen aan het woord. Zij worden ondersteund door specialisten uit allerlei startups, bedrijven en organisaties die bij de coalitie zijn aangesloten en blockchaintoepassingen ontwikkelen.



Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn van Oranje: “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen begrijpen waar blockchain echt over gaat zodat zijzelf kunnen afwegen in hoeverre het voor hen relevant is. Net als bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie is dit een hele belangrijke technologie met een enorme impact op maatschappij en economie. En dus is het voor iedereen belangrijk om een beetje te begrijpen waar het over gaat.”



Door het volgen van de cursus leren deelnemers wat blockchain is, wat je er mee kan, welke vormen van blockchain er zijn en wanneer het nu echt een meerwaarde heeft. Ook leer je meer over de juridische vraagstukken rondom blockchain en hoe het zit met energieverbruik. Niet alleen vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk. Het beschikbaar maken van dergelijke kennis is van groot belang om Nederland wereldwijd één van de koplopers te maken rond nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en blockchain.



Katja van Kranenburg, partner bij CMS en lead Human Capital Agenda DBC: “De cursus helpt je op een toegankelijke manier aan kennis over blockchain. Kennis over wat nieuwe technologieën zoals blockchain kunnen betekenen voor je werk, je opleiding of je toekomstige baan, zodat je beter kunt meedenken over mogelijke toepassingen en hieraan kunt (mee)werken.”



De online cursus, die je kunt volgen via het e-Learning platform van de Open Universiteit, komt voort uit de visie van de Dutch Blockchain Coalition dat blockchain ingezet moet worden ten goede van de maatschappij. Om dit te realiseren is het van groot belang dat iedereen beschikt over basiskennis van deze technologie en geïnformeerd wordt over de wijze waarop wij het tegen kunnen komen in ons dagelijks leven.



Rob van Gijzel, voorzitter Dutch Blockchain Coalition: “Dit is een cruciaal uitgangspunt. Bij nieuwe technologieën zien we altijd een groep enthousiaste koplopers. Bij een ingrijpende technologie zoals blockchain is het ook belangrijk dat er brede maatschappelijke acceptatie plaatsvindt. Dat realiseer je alleen door mensen goed te scholen over de werking en potentie van een dergelijke technologie. Juist rond zaken als aangepaste wet- en regelgeving of de impact op privacy. Een goed kennisniveau is een basisvoorwaarde om blockchain in te kunnen zetten ‘for good’, oftewel voor een betere maatschappij.”



De Nationale Blockchain Cursus bestaat uit zes verschillende modules, die elk in 45 minuten en in het tempo van de deelnemer kunnen worden doorlopen. Naast een grondige uitleg over de werking van de techniek worden ook onderwerpen zoals het gebruik van blockchain voor transacties (cryptocurrencies zoals bitcoin), evidence trails (van dataverificatie tot Self-Sovereign Identity) en de juridische en privacy-uitdagingen rond blockchain behandeld.



Peter Verkoulen, coalitiemanager Dutch Blockchain Coalition: “Ik ben blij en trots dat we als Dutch Blockchain Coalition op deze wijze bijdragen aan het verhogen van bewustzijn en kennis over blockchain. Wat ik ook héél mooi vind, is de manier waarop deze online cursus tot stand gekomen is. Binnen een paar weken hadden we de tientallen medewerkers gemobiliseerd, grotendeels vanuit de bedrijven en instellingen binnen de coalitie. Ook hier is de kracht van de samenwerking binnen de coalitie zichtbaar.



De cursus is ontwikkeld door de kernpartners van de Dutch Blockchain Coalition in samenwerking met Olivier Rikken (Emerging Horizons), producent Crowdale en de Open Universiteit. Donderdag 14 november tijdens het Jaarcongres ECP | Platform voor de InformatieSamenleving wordt de cursus gelanceerd. Vanaf dat moment is de cursus voor iedereen toegankelijk via https://www.nationaleblockchaincursus.nl . In 2020 wordt de Nationale Blockchain Cursus verder uitgerold.



Meer over de Dutch Blockchain Coalition



De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst. De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden test, kijkt of de techniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein bouwt. Internationaal maakt de DBC afspraken over standaardisatie, normering en governance. Dit doet zij onder andere met de ISO en de Europese Commissie. Meer informatie: https://www.dutchblockchaincoalition.org .