NU’91 in overleg met VWS

Op verzoek van NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, vindt op korte termijn een gesprek plaats met VWS. Dit zal gaan over het personeelstekort in de zorg dat nog nijpender wordt in de strijd tegen het coronavirus. Daarnaast wordt gesproken over het dreigende tekort van de beschermende middelen.



Naar aanleiding van de door NU’91 gehouden enquête over het coronavirus in de zorg, had de beroepsorganisatie aangedrongen op een gesprek met de minister. Door de afgekondigde maatregel van het RIVM is de situatie in de Brabantse zorginstellingen acuut nijpend geworden. Zorgverleners die verkouden zijn, moeten volgens de maatregel thuisblijven tot zij klachtenvrij zijn.



Moeilijk dilemma



Volgens Michel van Erp, hoofd communicatie van NU’91, roept die maatregel veel vragen op en leidt het tot onduidelijkheid bij zorgverleners. “Verpleegkundigen en verzorgenden weten niet wanneer nu precies het moment is dat zij thuis moeten blijven. Het zorgt voor een moeilijk dilemma. Hoe lastig is het om je ziek te melden als je tot de groep van het RIVM behoort, wetende dat dit leidt tot een acuut probleem in de personele bezetting? Normaal gesproken is het al zo dat als mensen zich ziek melden, dat er al personeelsproblemen ontstaan. Deze maatregel zorgt voor een nog groter probleem.” Mede daarom passen veel instellingen de richtlijn van het RIVM intern aan om zo toch genoeg medewerkers op de vloer te hebben.



Kinderopvang



Daarnaast speelt er nog een ander probleem. Doordat scholen en de kinderopvang de kinderen thuishouden, komen verpleegkundigen en verzorgenden in de problemen met de opvang van hun gezin. Zo erg zelfs dat sommige zorgprofessionals genoodzaakt zijn om zich afwezig te melden, omdat ze anders de opvang voor hun gezin niet geregeld krijgen. Tevens blijkt uit de enquête van NU’91, dat meer dan de helft van de zorgverleners bereid is om extra te werken als dit nodig is vanwege de uitbraak van het virus. Echter zijn zij hier niet altijd toe in staat vanwege de opvang.