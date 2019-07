Van woekerende waterplant tot bagagewagen

Om gek van te worden: waterplanten, die complete meren overwoekeren. Deze zomer zal er weer druk worden gemaaid, om watersporters en andere personen die onder meer op het IJmeer, de Randmeren en het Markermeer varen vrij doorgang te kunnen verlenen.



De goede waterkwaliteit en het heldere water van de randmeren zorgen voor een uitbundige groei van waterplanten. Zwemmen, roeien, zeilen of kanovaren gaat niet meer waar een dicht veld fonteinkruid ligt. Daarom worden meren gemaaid om de waterwegen vrij te houden. Maar wat gebeurt er met het maaisel?



Deze vraag kwam ook ter sprake in een gesprek tussen Lisan Kox, bedrijfsleider Marina Muiderzand, en Bas Durieux, directeur van Seijsener. Samen bekeken ze de mogelijkheden en dit resulteerde in de ontwikkeling van een bagagewagen waarin de waterplanten worden verwerkt. De waterplanten worden geoogst en fijngemalen tot vezels. Deze vezels worden vervolgens verwerkt in het kunststof van de bagagewagens.



Waterplanten en visnetten als grondstof



Lisan Kox, “Marina Muiderzand biedt een uitstekende uitvalsbasis voor watersporters en duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Met de productie van de bagagewagens werken wij aan een structurele oplossing voor de overlast van de waterplanten. Een ergernis onder onze gasten, de watersporters.”



Bas Durieux “Seijsener is al ruim 55 jaar technische specialist voor havens. Wij voelen ons erg verbonden met de sector. Als de sector kampt met een probleem waardoor het plezier in watersport afneemt, willen wij graag meedenken en werken om watersport vriendelijk en duurzaam te houden. Onlangs hebben wij campingzuilen van visnetten ontwikkeld en geproduceerd. Zo kwamen wij op het idee om nu waterplanten als grondstof te gebruiken.”



De bagagewagen is momenteel in productie. Tijdens de Hiswa te water van 4-8 september 2019 zal Seijsener de bagagewagen presenteren.