Pride Walk 2019 wordt opgedragen aan vermoorde Russische LHBTI-activis

Pride Amsterdam begint aanstaande zaterdag 27 juli met Pride Walk



De Pride Walk 2019 zal worden opgedragen aan de vermoorde LHBTI-activiste Yelena Grigoryeva (41). Yelena werd afgelopen zondag, 21 juli, vermoord in haar woonplaats Sint Petersburg. Dat heeft de organisatie van de Pride Walk gisteravond besloten. Yelena ontving al sinds enige tijd doodsbedreigingen omdat zij zich inzet voor de Russische LHBTI-beweging. Haar naam stond ook op een doodslijst van een anti-LHBTI website en werd genoemd in een brief ondertekend door ‘a liquidator of gays’ gericht aan het LGBTI resource Centre in Ekaterinburg. Zij werd zondag gewurgd en met steekwonden gevonden vlak bij haar huis.



Manifestatie homomonument



Op het Homomonument zal tijdens de manifestatie voorafgaand aan de Pride Walk op zaterdag 27 juli een foto van Yelena op het podium staan. Die foto zal vervolgens voor de demonstratie uit gedragen worden door Kirill Khattoev, die vanwege de erbarmelijke situatie voor LHBTI’s vluchtte uit Rusland en hier asiel aan vroeg. Hij voerde in 2015 / 2016 samen met Yelena actie tegen de onderdrukking van LHBTI’s in Rusland. Kirill: “We met during protests in St. Petersburg, she was my comrade. I respect her a lot for her strength in fighting for our rights. She was a stronger activist than I am, she stayed and that cost her her life. I received and still receive death threats from these same people and organizations. Her murder is one of the most scandalous killings of an LGBTI activist!”



Ondraaglijk



Sinds de invoering van het verbod op ‘promotie van homoseksualiteit’ in Rusland is de situatie voor de LHBTI-ers aldaar meer dan ondraaglijk geworden. Yelena was vaak te vinden bij protesten en manifestaties waarbij ze een bord ophield met teksten als “In Russia there are more than 5 million gay people. Because of backwardness and hatred, they have to live secretly”. Na het ontvangen van doodsbedreigingen klopte ze meerdere keren aan bij de politie maar vond daar geen gehoor. Haar verzet tegen een regime dat haar niet toestond te zijn wie ze is en te houden van wie ze wil houden, koste haar uiteindelijk haar leven.



De Pride Walk wordt gelopen op zaterdag 27 juli en begint om 11:00 met een manifestatie op het Homomonument. Om 12:00 vertrekt de demonstratie naar het Vondelpark waar na de aankomst Pride Park begint. Onder het motto “Walking for those who cannot join us” vraagt de Pride Walk aandacht voor de situatie in meer dan 70 landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat, ondermeer door de vlaggen van die landen, voorzien van een rouw-lint, mee te dragen. De route van de Pride Walk is dit jaar aangepast. De stoet zal namelijk richting Concertgebouw gaan, door de PC Hooftstraat, onder het Rijksmuseum doorlopen richting Vondelpark. Het Rijksmuseum is die dag in regenboogkleuren gehuld. Daar zal van de stoet van duizenden mensen een officiële foto worden gemaakt. In het Vondelpark wordt Pride Amsterdam officieel bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland.



Pride Amsterdam



Pride Amsterdam wil met haar festival blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. De organisatie verwacht dat bij deze openingsactiviteit weer enkele duizenden mensen gaan mee open dwars door het centrum van Amsterdam. De afgelopen jaren is de belangstelling voor de Pride Walk alleen maar toegenomen. “Met de Pride Walk protesteren we tegen onrecht en vervolging in meer dan 70 landen en geven we aan dat we het niet langer pikken dat anderen vinden dat zij kunnen bepalen hoe wij moeten leven. We laten zien dat we een prachtige community zijn in al onze diversiteit en veelkleurigheid”, zegt organisator Hans Verhoeven van de Pride Walk. “We nodigen mensen uit hun boodschap of mening kenbaar te maken. Door de jaren heen lopen steeds meer organisaties en groepen mee, die de Pride Walk gebruiken om de doelen die ze willen bereiken kenbaar te maken en kracht bij te zetten. Veel mensen lopen ook mee vanuit een gevoel van verbondenheid en solidariteit.”