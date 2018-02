Lentekriebels: het kindertheaterfestival in de voorjaarsvakantie

Het centrum van Den Haag is in de voorjaarsvakantie het domein van kindertheaterfestival Lentekriebels. Vanaf zondag 25 februari tot en met zondag 4 maart zijn er de hele week familievoorstellingen te bewonderen in Theater aan het Spui, Korzo theater en in het Paradijs van de Koninklijke Schouwburg. Theater aan het Spui is het festivalhart waar overdag talloze workshops en activiteiten rondom het lentethema worden georganiseerd.



Lentekriebels trapt op zondag 25 februari af met de voorstelling Duimelot (1,5+) in Het Paradijs in de Koninklijke Schouwburg. Duimelot is een sfeervolle theatersolo van Maud Dolsma voor dreumesen en peuters van anderhalf, twee en drie jaar. Of bezoek later die dag De avonturen van Luc (6+) in Korzo theater: Afrikaanse sprookjes komen tot leven in deze dansvoorstelling. Daarnaast komt onder meer Tryater op 1 maart langs in Theater aan het Spui met de voorstelling Een dag uit het leven van een knisperend zakje in Theater aan het Spui. Kijk voor het complete voorstellingsprogramma op hnt.nl/lentekriebels.



Randprogramma



Van dinsdag 27 februari tot en met vrijdag 2 maart begint de dag met ochtendgymnastiek in de foyer van Theater aan het Spui. Daarnaast zijn er doordeweeks, maandag 26 februari tot vrijdag 2 maart- allerlei workshops en activiteiten voor kinderen op deze locatie. Er is doorlopend een speciale Lentekriebels-quiz waarin de kennis van de lente wordt getest. De prijs bestaat uit twee vrijkaartjes voor een voorstelling. Of ga mee op theateravontuur tijdens de workshop kriebelavonturen. Bij binnenkomst kan er een knipkaart worden opgehaald waarmee zes activiteiten kunnen worden gedaan: maak een kriebelbeest, volg het blote voetenpad, raad wat er in de kriebelbakken zit, maak een mooi boomblad en ga op zoek naar dierensporen met de verrekijker. Dit randprogramma is gratis te bezoeken.