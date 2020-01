Objectbeveiliging: voorkom deze 4 risico’s op waardeverlies van uw lee

Wilt u waardeverlies van uw leegstaande vastgoed voorkomen? Objectbeveiliging voorkomt 4 belangrijke risico’s, waarmee u de waarde van uw pand kunt behouden. Flexibel en afgestemd op uw specifieke wensen, waarmee u krakers, inbrekers, vandalisme en verloedering eenvoudig buiten de deur houdt.



Steeds meer vastgoedeigenaren krijgen ermee te maken: schade aan hun leegstaande panden en objecten. Die schade kan op allerlei manieren ontstaan, dus zorg ervoor dat u de risico’s goed kent. En laat uw vastgoed goed beveiligen, bijvoorbeeld met onze oplossingen voor objectbeveiliging.



4 risico’s op waardeverlies



Benieuwd naar de belangrijkste risico’s op waardeverlies? Wij zetten ze voor u op een rij:



1. Kraak van uw pand



2. Inbraak en diefstal



3. Ongemerkte verloedering



4. Vandalisme en schade



1. Kraak van uw pand



Wordt uw pand gekraakt? Dat is sinds 1 oktober 2010 strafbaar, al valt het niet altijd mee om de krakers eruit te krijgen. U heeft daar niet langer een vordering tot ontruiming bij de civiele rechter voor nodig, maar wel een machtiging van de (hulp)officier van justitie. Zonder die machtiging mag een opsporingsambtenaar een woning niet zonder toestemming van de bewoner(s) betreden, ook niet als dat krakers zijn.



Na de kraak van uw pand is het risico op schade groot. Krakers staan niet bekend om hun nette gedrag, zodra ze een pand betrekken. U dient vervolgens zorgvuldig te handelen om de krakers eruit te krijgen, iets waar tijd overheen gaat. Gedurende die tijd kan er meer schade ontstaan, net als tijdens de uiteindelijke ontruiming. Beter is het om de kraak van uw pand te voorkomen door middel van objectbeveiliging.



2. Inbraak en diefstal



Zonder professionele beveiliging van uw object valt het niet altijd mee om inbrekers buiten de deur te houden. Op verlaten (bedrijven)locaties weten we dat de risico’s groot zijn, al deinzen inbrekers ook op meer publieke locaties steeds minder vaak terug voor de pakkans. In de praktijk is ieder pand een potentieel doelwit, vooral als er geen sprake is van dagelijks gebruik.



Eventuele diefstal van kostbaarheden leidt direct tot waardeverlies, al is ook de inbraak zelf steeds vaker een groot probleem. Inbrekers forceren een deur, gooien een ruit in of breken op een andere manier naar binnen. Ze veroorzaken daarbij vaak veel schade, net als wanneer ze zoeken naar de kostbaarheden om mee te nemen.



3. Ongemerkte verloedering



Verloedering ligt altijd op de loer bij leegstaand vastgoed, ook al merkt u daar in de dagelijkse gang van zaken misschien weinig van. Stukje bij beetje neemt de (omgevings)kwaliteit af, waardoor de uitstraling verandert en het pand uitnodigt tot problemen.



Achterstallig onderhoud lijkt onschuldig, maar is steeds vaker de opstap naar diefstal, inbraak en bijvoorbeeld kraak of vandalisme. Het is een situatie waar ook steeds meer gemeenten actief op controleren. Er wordt nagedacht over dwangsommen en andere maatregelen, om de ongemerkte verloedering van panden tegen te gaan. Op die manier moeten bedrijventerreinen en andere locaties zo min mogelijk uitnodigen tot de andere problemen waar u mee te maken kunt krijgen.



4. Vandalisme en schade



Zonder degelijke beveiliging hebben zowel inbrekers als anderen vrij spel. U loopt het risico op bijvoorbeeld vandalisme, waardoor eenvoudig veel schade kan ontstaan. Is er sprake van vernielingen of zelfs plunderingen? Het zijn typische voorbeelden van kostbare situaties, die gelukkig goed te voorkomen zijn.



Objectbeveiliging voor welke panden?



Benieuwd welk type leegstaand vastgoed geschikt is voor objectbeveiliging? Het gaat bijvoorbeeld om:



· Gebouwen op herontwikkellocaties en bouwplaatsen, maar ook bouwketen



· Herstructureringswijken, leegstaande woningen



· Kantoorpanden en bedrijfshallen



· Overheidsvastgoed, zoals voormalige gevangenissen en rijksmonumenten



· Gemeentelijk vastgoed, zoals voormalige schoolgebouwen en buurthuizen



Uiteraard stemmen we de beveiliging van het pand graag af op de specifieke risico’s die u loopt. Die we netjes voor u in kaart brengen, om daar het beveiligingsplan voor in te richten. Met de diverse oplossingen die er beschikbaar zijn, die we als onderdeel van de VPS Group leveren als marktleider in Europa.



Oplossingen: objectbeveiliging door VPS



Bent u benieuwd naar de oplossingen voor objectbeveiliging? We zetten er een paar voor u op een rij:







1. Alarmsysteem



Gebruik een alarmsysteem, waarmee u indringers effectief buiten de deur houdt. We adviseren u graag over bijvoorbeeld onze VPS Alert Tower, net als ons VPS SmartAlarm+. Of over de verschillen ertussen, zodat we u kunnen helpen daar een goede keuze uit te maken. Het is de beste manier om krakers, inbrekers en andere onbevoegden buiten de deur te houden.







2. Dichtzetten met beveiligingspanelen



Wilt u zeker weten dat anderen het pand niet zomaar in kunnen, als er niemand aanwezig is? Onze beveiligingspanelen zijn goed geschikt om het pand hermetisch dicht te zetten. Beschikbaar in staal en in transparant polycarbonaat, voor oplossingen in de hoogst mogelijke kwaliteit. Effectief om het pand af te sluiten, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over indringers.







3. Antikraak-oplossingen



Wilt u uw pand op een meer natuurlijke manier beveiligen, zodat bijvoorbeeld krakers geen kans hebben? We bieden anti-kraak oplossingen waarbij uw vastgoed op tijdelijke basis gebruikt wordt door representatieve ondernemers, kunstenaars of bewoners. Zij verblijven tijdelijk op de locatie, waarmee u voorkomt dat anderen de kans krijgen om er binnen te dringen en u het gebouw representatief en levendig houdt. Een veilig alternatief, dat bovendien een extra bron van inkomsten kan opleveren.







4. Beveiligingsdeur



Uw pand wél goed beveiligen, zonder de toegang volledig af te sluiten? Dan is onze beveiligingsdeur een goede keuze. Van staal en daardoor ultiem degelijk, terwijl bevoegde bezoekers gewoon toegang houden. Of gebruik onze VPS SmartDoor die op afstand te vergrendelen en ontgrendelen is. We adviseren u graag over de beide mogelijkheden, net als over de verschillen ertussen.



5. Manbeveiliging



Of het nu gaat om controlerondes in en rondom uw locatie, structurele bewaking of het openen en sluiten van vastgoed: wij zijn u graag van dienst met professionele manbeveiliging. In sommige gevallen adviseren wij om gecertificeerde beveiligers met hond in te zetten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om situaties met een hoog risico, zoals vastgoed dat gekraakt is of op locaties waar veel diefstal en vandalisme plaatsvindt.



Voorkom de 4 belangrijke risico’s op waardeverlies, door gebruik te maken van onze oplossingen voor objectbeveiliging.



Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en kosten? Neemt u dan gerust contact met ons op of vraag meteen een vrijblijvende offerte aan. We staan u graag te woord.



