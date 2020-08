Jaarverslag 2018-2019 Westfries Museum belicht succesvolle jaren

Het jaarverslag van het Westfries Museum over de jaren 2018/2019 leest als een bericht uit een andere wereld. Een wereld zonder zorgen over besmetting van bezoekers en museumcollega’s, zonder verplichte reservering en voorgeschreven routes door het museum. Het credo was toen: hoe drukker, hoe beter. En daar slaagde het museum zeker in: het waren jaren waarin een recordaantal jongeren en leerlingen werden ontvangen, succesvolle tentoonstellingen en publieksevenementen werden georganiseerd en - mede daardoor - in 2019 een heus bezoekersrecord werd bereikt.



“In een tijd waarin het coronavirus de Nederlandse samenleving nog altijd stevig in zijn greep heeft, is het bijzonder om een verslag te lezen over het reilen en zeilen van het Westfries Museum in 2018 en 2019,” aldus directeur Ad Geerdink. “Het waren jaren die nog het best gekenschetst kunnen worden met het mooie woord ‘flow’: een goede flow.”



Het waren inderdaad succesvolle museumjaren met vele hoogtepunten, waaronder deze:



· In 2018 en 2019 was het Westfries Museum twee maal gastheer van een prachtige collectie schilderijen uit het Rijksmuseum. De ontwerpen waren de schoonheid van het Nederlandse landschap (Lage Landen) en onze omgang met het water (Koele Wateren).



· In 2019 waren het Westfries Museum en de Halve Maen samen goed voor 72.764 bezoekers, een absoluut record. Daaronder waren maar liefst 9.147 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, een stijging van .. % ten opzichte van de vorige jaren.



· Meer dan 17.000 mensen genoten van de spectaculaire video- en geluidshow ‘Twee Graden’ die in augustus/september 2019 een maand lang iedere avond op de gevel van het museum werd geprojecteerd. Eén van de hoogtepunten in het Jaar van de Gouden Eeuw.



· Op 30 mei 2019 nam schrijfster Simone van der Vlugt de nieuwe virtual reality presentatie Batavia 1627 in gebruik, die alleen al in 2019 door meer dan 8.000 mensen is bekeken.



· De stadswandeling ‘Tabo en Jij’ - opgezet door verhalenverteller Julian Wijnstein en het museum - was weekend na weekend uitverkocht. Tijdens de wandeling sneed Wijnstein het gevoelige thema van slavernij en de positie van zwarte mensen in de Nederlandse samenleving aan.



· In 2018 is het Le Cocq Plancken Fonds in het leven geroepen, bedoeld om het museum te ondersteunen bij de versterking van de collectie en de presentatie daarvan. De eerste belangrijke aankoop met steun uit dit fonds was een zeldzame grisaille (penschilderij) van de Hoornse kunstenaar Olfert de Vrij.



Dit en meer valt te zien en te lezen in het digitale jaarverslag 2018-2019 van het Westfries Museum via de website: www.wfm.nl/jaarverslag-2018-2019.