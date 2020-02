Trees for All krijgt 1 miljoen euro van de Postcode Loterij

Trees for All ontvangt een bijdrage van 1 miljoen euro van de Postcode Loterij om meer bomen te planten in Nederland en het buitenland. Directeur Simone Groenendijk werd tijdens het programma Koffietijd verrast met de cheque. Met deze schenking kan Trees for All de komende drie jaar nog veel meer bomen planten in eigen land en herbossingsprojecten steunen in ontwikkelingslanden en Europa.



Tijdens een interview in Koffietijd werd Simone verrast: “Het is echt fantastisch dat de Postcode Loterij ons steunt. Met deze geweldige bijdrage van 1 miljoen euro kunnen we nog meer bosprojecten in binnen- en buitenland steunen en nog meer mensen helpen in de strijd tegen klimaatverandering.”



Samen bomen planten



Jaarlijks verdwijnen er netto 10 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Daarom wil Trees for All de aarde vergroenen. Hoe? Door nieuwe bossen te planten, bestaande bossen te beschermen en herstellen en door mensen bewust te maken van het belang van bomen. Simone: “Iedere boom telt en maakt het verschil, net zo goed als dat ieder mens het verschil kan maken. Daarom heten we Trees for All: we willen samen met en voor iedereen bomen planten.”



Dankzij deelnemers van de Postcode Loterij



Op 5 maart maakt de Postcode Loterij bekend hoeveel zij dit jaar kan schenken aan goede doelen, dankzij de deelname van miljoenen deelnemers. Vorig jaar kon de Postcode Loterij ruim 370,6 miljoen euro schenken aan goede doelen op het gebied van mens en natuur. Sinds de oprichting in 1989 heeft de loterij ruim 5,8 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven.



Over Trees for All



Stichting Trees for All is opgericht in 1999 en sindsdien hebben we wereldwijd al miljoenen bomen geplant in de strijd tegen klimaatverandering. Je kunt bij ons bomen planten of je CO2-uitstoot compenseren via duurzame bosprojecten. Zo dragen we samen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van de lokale bevolking. Trees for All heeft het CBF keurmerk voor goede doelen en ANBI status.