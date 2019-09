Wat zijn e liquids?

Veel mensen hebben ongetwijfeld weleens van e-sigaretten gehoord. Het is tegenwoordig namelijk erg populair. En het is ook niet populair zonder reden. E-sigaretten zorgen er namelijk voor dat je veel makkelijker van het roken af kunt komen. Het is op dat moment een vervanging voor de gewoonte van het roken van een sigaret. Roken is namelijk een hardnekkige verslaving en Cold Turkeystoppen is voor veel mensen die roken erg lastig. Een e-sigaret biedt dan uitkomst, aangezien je kunt blijven doorroken, maar lang niet alle ongezonde stoffen binnenkrijgt die je met het roken van tabak wel binnenkrijgt. Bovendien is het ook nog eens een stuk goedkoper. Maar hoe werkt een e-sigaret eigenlijk precies, vraag je je waarschijnlijk af. Met een e-sigaret druk je op een knopje en de damp die geproduceerd wordt, kun je inhaleren. De damp in verkrijgbaar in verschillende smaken en wordt e-liquid genoemd. Simpel gezegd, een sigaret werkt met tabak en een e-sigaret werkt met e liquids.



De verschillende soorten e liquids

Anders dan bij tabak heb je veel verschillende smaken e liquids die je in je elektronische sigaret kunt verwerken. Veel mensen zijn zich hier echter niet van bewust. Als je begint met het roken van een e-sigaret is het aan te rade om je te verdkopen in de verschillende soorten en smaken e liquids. Zo heb je bijvoorbeeld e liquids met verschillende fruitsmaken.Denk daarbij aan appel, banaan, kersen en nog veel meer. Erg lekker natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook een snoepsmaak behoort tot de mogelijkheden. Heerlijk voor de echte zoetekauw. Daarnaast kun je ook e liquids aanschaffen met de smaak van taart. De bovenstaande opsommingen zijn nog te weinig, maar het punt is duidelijk. Je kunt je e liquid uitkiezen in de smaak die jij lekker vindt. Dit zorgt er dan onder andere ook voor dat e-sigaretten zeer populair zijn. Een groot voordeel van e-sigaretten is ook dat je deze kunt gebruiken op plekken waar reguliere sigaretten niet zijn toegestaan. In onze samenleving mag je tegenwoordig op steeds minder plekken roken. Dat betekent voor rokers dat ze vaak buiten (in de kou) staan of ergens in een kleine benauwde rookruimte hun sigaret moeten roken. Met een e-sigaret heb je daar geen last van. Je kunt lekker op je plek blijven zitten en niemand zal er iets van zeggen. Sommige mensen zullen je misschien zelfs complimenteren met het lekkere luchtje wat van je e-sigaret afkomt.



Nicotine of geen nicotine?



E Liquids zijn verkrijgbaar zonder nicotine, maar ook met nicotine. Nicotine is de stof dat roken zo verslavend maakt. Veel mensen die roken hebben deze nicotine wel nodig. Ze zijn namelijk nog verslaafd aan de nicotine en door het te starten met het roken van een e-sigaret is het makkelijker om daar mee om te gaan. De hoeveelheid nicotine in een e-liquid sigaret kan zeer variëren. Je kunt ze met veel nicotine aanschaffen, maar ook met weinig. Je kunt op die manier dan afbouwen en dat is natuurlijk zeer handig voor mensen die hardnekkig verslaafd zijn.