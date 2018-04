Meest bekroonde Nederlandse componist ooit in Amerika

Amsterdam, 3 april 2018



Componist Stephen Emmer heeft in het wereldberoemde Lincoln Center in New York zijn derde én vierde belangrijke muziekprijs in de wacht gesleept voor zijn anti-war album ‘Home Ground’. Het is voor het eerst in de Nederlandse muziekgeschiedenis dat een Hollandse componist/artiest vier belangrijke Amerikaanse muziekprijzen ontvangt voor één project.



Voor het spoken-word nummer ‘Soil’ geperformd door Ursula Rucker ontving hij van de Independent Music Awards-organisatie (IMA’s) op de 16e editie van het event zowel de publieks- áls de juryprijs voor Best Spoken Word Song.



Eerder ontving Emmer al de Humanitarian Award en de Golden Global Music Award voor het album ‘Home Ground’.



De laatste Nederlander die drie Amerikaanse beeldjes op zijn mantel mocht bijzetten was dirigent Bernard Haitink. Ook componist Louis Andriessen won in 2016 een grote Amerikaanse muziekprijs.



Stephen Emmer: “Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat mijn laatste werk in Amerika zo goed opgepakt wordt. Dat opent dan toch deuren daar die voor anderen gesloten blijven. Door deze twee recente Amerikaanse prijzen stromen er reacties uit de hele wereld binnen. Ursula Rucker die ook bij The Roots rapt is er ook erg mee in haar nopjes. Ze is in Amerika een autoriteit, maar heeft nooit eerder een prijs gewonnen met haar werk. Extra leuk is dat Snoop Dogg in de jury zat hiervan. Ik begreep van Ursula dat hij het nummer heel cool vindt.”