Onderhandelingen cao schoonmaak: werkgevers komen met loonbod

Bij de vijfde onderhandelingsronde over een nieuwe cao voor de schoonmaak heeft brancheorganisatie OSB een bod voor een driejarige cao aan CNV en FNV uitgebracht. De onderhandelingsdelegatie van de brancheorganisatie biedt haar sociale partners voor die periode een loonruimtestijging van 7,7% aan.



Het bod van de werkgevers voorziet in een loonsverhoging van 6% voor de komende drie jaar. Die wordt gelijkmatig verdeeld over 2019 (1% in januari, 1% in juli), 2020 (2% in juli) en 2021 (2% in juli).



Reiskosten



Werkgevers stellen voor de reiskostenregeling aan te passen: er komt wat hen betreft een vergoeding voor schoonmakers die voor hun werk tussen de 10 en 30 kilometer moeten reizen. Dit kost werkgevers 1,3% extra. Deze regeling zal in twee fasen (0,65% in 2020 en 0,65% in 2021) worden ingevoerd. Die geldt voor zo’n kwart van het aantal schoonmakers.



De besteding van de resterende 0,4% willen de werkgevers in overleg met de vakbonden bepalen.



Modern en evenwichtig



“Wij hebben een keurig bod uitgebracht”, vindt Hanny van den Berg, directeur van OSB en woordvoerder namens de onderhandelingsdelegatie. “Het laat zien dat de schoonmaak een aantrekkelijke branche is om in te werken, ook of misschien wel vooral in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Wij hebben dan ook de overtuiging dat we met dit voorstel een goede basis leggen voor een moderne en evenwichtige cao die recht doet aan de belangen van werknemers en werkgevers.”



De volgende onderhandelingsronden staan gepland voor dinsdag 18 en woensdag 19 december.