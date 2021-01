Inname nutriënten kan R-waarde Covid-19 versneld terugdringen

World Health Foundation: verbeteren weerstand meer effect dan avondklok



BUNNIK – De verspreiding van het Covid-19 virus in Nederland zou versneld teruggedrongen kunnen worden door de weerstand tegen infecties bij mensen te verbeteren. Dat kan door de inname van nutriënten zoals selenium, vitamine C, A en D. Terwijl de avondklok het zogeheten reproductiegetal R met 8 tot 13% kan reduceren, kan een verbeterd immuunsysteem een reductie van minimaal 25% opleveren. Ook kan de verblijftijd in ziekenhuizen daarmee met 20 procent worden teruggedrongen.



Dat stelt de World Health Foundation (WHF) uit Bunnik, die als doel heeft wereldwijd de menselijke gezondheid te promoten en kennis en ervaring van artsen te bundelen en door te geven.



De stichting bekijkt sinds het begin van de coronacrisis welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de verspreiding van het virus verder terug te dringen. De WHF richt zich vooral op het verminderen van de risico’s op infecties. Dat is mogelijk door het verbeteren van de weerstand, maar daar wordt nog nauwelijks naar gekeken.



,,Helaas is er weinig aandacht voor een maatregel die iedereen zelf kan nemen. Dit heeft te maken met onze voeding. Dit geldt niet alleen om een besmetting te mitigeren of te voorkomen, maar ook om bij het gebruiken van vaccins de kans op bijwerkingen te verkleinen en vorming van meer beschermende antistoffen te realiseren”, zegt voorzitter Dr. Emar Vogelaar van de WHF.



Mede uit onderzoek van onder meer de universiteiten van Groningen en Southampton, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Nutrients’, blijkt dat nutriënten als vitamine A, B6, B12, foliumzuur, vitamine C, D en E, selenium, magnesium, koper en zink, Omega-3 vetzuren en aminozuren zoals taurine een belangrijke rol spelen in de verbetering van het immuunsysteem. Een tekort aan deze stoffen leidt juist tot een verminderde weerstand tegen infecties als Covid-19. De meeste Nederlanders halen nu de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH’s) van deze nutriënten lang niet altijd.



Vogelaar: ,,In onze voeding zitten meer dan 40 essentiële nutriënten die voor het optimaal functioneren van ons lichaam absoluut noodzakelijk zijn. Dit zijn met name essentiële aminozuren, vetzuren, vitaminen, mineralen en sporenelementen. Een tekort of lagere inname van een of meer van deze 40 nutriënten verzwakt het immuunsysteem.”



Een goed immuunsysteem is nodig om een virusinfectie te overleven en immuniteit op te bouwen. Werkt het immuunsysteem goed dan worden mensen naar verwachting ook veel minder ziek. Dit is eenvoudig te doen door meer voedsel te eten met immuun-stimulerende essentiële nutriënten en minder voedingsmiddelen zoals suiker, alcohol en gewoon vet of olie. Die bevatten nagenoeg geen essentiële nutriënten. Wetenschappelijk is hier al meer dan vijftig jaar onderzoek naar gedaan.



,,Hoe meer mensen dit nu gaan doen, hoe eerder de langdurige maatregelen verlicht kunnen worden omdat de besmettingen dalen”, stelt Vogelaar. ,,De R-waarde daalt versneld. Dit gezondere eten heeft als belangrijkste bijeffect dat mensen mogelijk gezonder worden.



Ook kan de druk op het zorgsysteem worden verminderd door extra suppletie tijdens verblijf in het ziekenhuis. Dat kan de verblijfstijd met 20% verminderen.”



Aanvullende documentatie is te downloaden bij dit bericht op www.perssupport.nl