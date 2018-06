Présentation dSecure® : conformité au RGPD sans effort pour enterprise

Emerging Dynamics (EMDYN®), spécialiste de la cyberdéfense, a annoncé aujourd'hui que dSecure®, l'outil de protection de l'information de nouvelle génération de Global Integrity, Inc., est maintenant disponible en tant que service hébergé Alimenté par EMDYN®.



Le RGPD étant désormais une réelle préoccupation pour les entreprises de toutes tailles, dSecure est la solution ultime pour protéger automatiquement votre propriété intellectuelle, vos documents commerciaux, vos données personnelles et vos communications par e-mail.



Chaque entreprise - petite ou grande - a des informations confidentielles à protéger.



En fournissant un cryptage de qualité militaire, dSecure rend vos données invisibles aux utilisateurs non autorisés, éliminant ainsi la menace de divulgation en cas de violation. Cela protège non seulement vos données personnelles et vos communications par e-mail, mais également l'ensemble de votre catalogue de contenu commercial confidentiel et de propriété intellectuelle (PI) que vous n'auriez peut-être pas considéré auparavant comme étant à risque.



dSecure est entièrement intégré à la suite d'applications Microsoft Office, ce qui signifie que toutes les données contenues dans les documents Word, Excel, Powerpoint, Outlook ou tout autre fichier créé par Office sont automatiquement protégées. Il prend également en charge la protection des autres types de fichiers en dehors de la suite MS Office, y compris les fichiers PDF, audio et vidéo.



Facile à installer et à utiliser, il n'y a pas besoin de mots de passe ou de formation. Contrairement à d'autres solutions ponctuelles, dSecure est unique dans le cryptage de toutes vos données au moment de la création, pour la durée de vie des données, c'est-à-dire qu'elles sont toujours protégées. C'est la seule solution qui protège aisément les données stockées sur un ordinateur de bureau, un téléphone portable ou une tablette, que ces données soient en transit ou au repos.



Avec dSecure, les utilisateurs ne sont pas obligés de télécharger leurs données sur un serveur central dans le cloud. Au lieu de cela, ils ont un contrôle complet de leurs informations à tout moment, quel que soit le lieu où elles se trouvent, que ce soit dans le stockage, le transit ou le traitement. Cela élimine complètement le risque qu'un tiers puisse accéder à vos données. Et il n'y a pas de moyens détournés.



Auparavant accessible uniquement aux organisations spécialisées du secteur public, EMDYN® a nommé Ingram Micro, un distributeur de technologie de premier plan, pour rendre dSecure disponible dans son vaste réseau de revendeurs, si bien qu'il peut désormais être utilisé par des sociétés de tout taille opérant dans n'importe quelle industrie dans toute la région EMEA.



Assurer la conformité avec le RGPD



La date limite du Règlement Général sur la Protection des Données à l'échelle de l'UE (RGPD) a conduit les entreprises de toutes tailles à évaluer la manière dont elles gèrent et sécurisent les données personnelles. Avec des amendes allant jusqu'à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial en cas de non-respect, il est essentiel de rester du bon côté des règles.



Bien que non obligatoire en vertu de la législation, le RGPD encourage le cryptagecomme un moyen efficace d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles. Si vos données sont cryptées - et donc illisibles -



il n'y aura aucune divulgation dans le cas d'une violation, un contrôle efficace pour atténuer toute non-conformité avec les règlements de divulgation de données personnelles.



Mais le RGPD ne concerne pas seulement les données personnelles. dSécurise aide à protéger toute votre propriété intellectuelle et vos informations confidentielles des violations potentielles. Il fonctionne de manière invisible et sécurisée en arrière-plan de votre organisation, en préservant la sécurité de vos données et en vous permettant de rester conforme à la réglementation.



« dSecure est le moyen le plus simple et le plus sûr de protéger vos documents commerciaux et vos e-mails », a déclaré Tim Van Renterghem, fondateur et PDG d'EMDYN®. « En utilisant dSecure, les entreprises peuvent conserver leurs données en toute sécurité, éviter les violations de données et rester conformes au RGPD sans aucun mal de tête. »



dSecure est offert par Global Integrity, Inc. https://www.globalintegrity.com/, et est hébergé par EMDYN® (Emerging Dynamics).



Visionnez la vidéo pour en savoir plus. https://www.youtube.com/watch?v=t8DWP81Ibmw&t=22s



à propos de Emerging Dynamics



Emerging Dynamics (EMDYN®) est une société de sécurité privée fournissant des solutions de sécurité axées sur le renseignement qui aident les gens à devancer la courbe des menaces. Nous pilotons la prise de décision critique avec une expertise dédiée et indépendante qui englobe tout le paysage de la sécurité. Notre connaissance approfondie est essentielle pour répondre aux menaces multi-couches qui pèsent sur les entreprises clientes sur un large éventail de marchés verticaux.