Nederlandse edutainment producent helpt bij verkeerseducatie Libanon

Libanese verkeersorganisatie en Nederlandse edutainment producent ZAT gaan samenwerken



De Libanese verkeersorganisatie Kunhadi en de Nederlandse edutainment producent ZAT Projectenbureau gaan samenwerken om kennis en activiteiten uit te wisselen. Beide organisaties zijn actief op het gebied van verkeersveiligheid en educatie, zoals rijden onder invloed, afleiding door gebruik van mobiele telefoons en aanpak van risicovolle jonge automobilisten.



Uitgangspunten van de overeenkomst zijn:

• Ontwikkelen van internationale educatieve en praktijkgerichte activiteiten voor alle doelgroepen die onderweg zijn in het verkeer

• Voorbeeld zijn van een internationale succesvolle samenwerking en partnership

• Het delen van kennis en informatie welke verkeersslachtoffers in beide landen kunnen voorkomen



De basis voor deze overeenkomst werd in 2018 al gelegd tijdens een bezoek van directeur Henk Koop van het ZAT Projectenbureau aan Libanon. Het management team van Kunhadi bracht onlangs een bezoek aan Nederland. Men nam uitgebreid de tijd om te kijken hoe verkeerseducatie werd geïmplementeerd in het basis- en voortgezet onderwijs. Men was onder indruk over de wijze waarop doelgroepen al spelenderwijs werden geconfronteerd met de gevaren in het verkeer. Bijvoorbeeld tijdens het Nationale Verkeerslab, theaterworkshop Veilig Uitgaan = Veilig Thuiskomen en de kleutervoorstelling Paolo de Zebratemmer.



Fady Gebrane directeur van Kunhadi heeft een aantal jaren geleden zijn zoon verloren tijdens een autocrash en heeft sinds dat moment gewerkt om voorlichtingsactiviteiten te ontwikkelen om o.a. rijden onder invloed te voorkomen. “Save the Night” is in Libanon een inmiddels bekend project die het roerige nachtleven in Beiroet probeert veiliger te maken.



Het ZAT Projectenbureau is al meer dan 15 jaar succesvol actief op het gebied van ontwikkelen en uitvoeren van interactieve verkeerseducatie projecten voor het onderwijs. Hierbij wordt vooral ingezet op infotain- en edutainment elementen.



Beide organisaties hebben elkaar gevonden om verkeerseducatie op scholen in Libanon in de toekomst boeiender en interactiever te maken en vooral in te zetten op nieuwe technieken zoals rij-simulatoren, theater en spelelementen.



Onder de internationale werktitel van “21st Century of Road Safety” zullen beide organisaties werken aan een interactief en educatief programma voor scholen in Libanon vanaf september 2020. Daarnaast zullen door het internationale netwerk van Kunhadi ook overige landen in het Midden-Oosten en Azië worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen.