Start-up lanceert app die voorraadkast aanvult met boodschappen

Gemiddeld spendeert de consument 150 minuten per week* aan boodschappen doen en sjouwt ze 300 kilo per jaar mee naar huis. Kostbare tijd en energie die beter te spenderen is. Nederlands bedrijf Stockon springt in dit gat met de ontwikkeling van een app. Voor iedereen die niet meer wil sjouwen, niet meer mis wil grijpen en niet meer wil nadenken over zijn favoriete boodschappen is er nu een voordelige, tweewekelijkse boodschappenservice die leert wat er nodig is en dit als eerste food-commerce speler door heel Nederland gratis thuis bezorgt.



Alles draait om gemak



De totale boodschappenmarkt zet jaarlijks maar liefst 35 miljard euro om waarvan naar verwachting het aandeel voor online boodschappen de komende jaren groeit van 3% richting de 20%**. De consument die online shopt zoekt daarbij vooral gemak. Iedereen maakt het weleens mee: je zit op het toilet en het toiletpapier is op of je zit net lekker aan je ontbijt en je pot pindakaas is leeg. Volgens Stephan Bosman, co-founder, speelt Stockon hier slim op in met een vernieuwende app die leert van het verbruik waardoor men nooit meer zonder hoeft te zitten.



Levering in heel Nederland



Van Den Helder tot Maastricht, van Delfzijl tot Middelburg, Stockon bezorgt als eerste overal in Nederland. Volgens Rene Hansen, co-founder, zal het assortiment bij de start zich voornamelijk richten op het bezorgen van houdbare producten. Hansen geeft aan dat Stockon de ambitie heeft om het assortiment in de loop van de tijd snel uit te breiden. Dit zal mede gebeuren op basis van de feedback van de klanten. Iets niet in het assortiment? Stuur een chatberichtje naar de customer care via de app of de website en het wordt meegenomen!



Het concept: geen losse boodschappenlijstjes meer maar éénmalig een digitale voorraadkast aanleggen. Elke 2 weken volgt er een levering die natuurlijk te pauzeren of aan te passen is indien de situatie daar om vraagt. Vóór iedere levering doet de app een suggestie over welke producten aangevuld moeten worden, gebaseerd op verbruik, gezinssamenstelling en persoonlijke voorkeuren. Zo krijgt de app de inzichten om het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken.



Meer dan een goede prijs



Volgens Bosman is Stockon de eerste partij in Nederland die boodschappen rechtstreeks van de producent aan de consument gaat leveren. Daarom garandeert Stockon dat men minstens zo voordelig uit is als in de supermarkt met bovendien korting op de favoriete boodschappen. Stockon hanteert het principe des te meer men bestelt des te hoger de korting, oplopend tot 10%. Verder onderscheidt Stockon zich door gratis te bezorgen door heel Nederland en geen minimum orderbedrag te hanteren.***



Over Stockon



Vanuit Utrecht werkt een team van enthousiaste experts al enige tijd aan Stockon. Het founding team heeft een ruime ervaring in E-commerce en Logistiek en zijn werkzaam geweest bij onder andere Zoover/ WeerOnline, Amazon en PostNL. Ze hebben een gezamenlijk doel, namelijk: nooit meer sjouwen, misgrijpen en nadenken! Voor de fulfilment en bezorging werkt Stockon samen met PostNL.



De app is vanaf nu kosteloos te downloaden in de AppStore(IOS) en GooglePlay(Android). Meer informatie over de service via www.stockon.nl.



