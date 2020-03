Bankwijzer: Banken pakken ongelijkheid tussen vrouw en man niet aan

Banken pakken ongelijkheid tussen vrouw en man niet aan



Den Haag, 5 maart 2020. Nederlandse banken schieten zwaar tekort in hun aanpak van de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Vier van de zeven onderzochte banken, ABN Amro, ING, NIBC en Van Lanschot, halen het wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen aan de top, niet. De Volksbank, Rabobank en Triodos voldoen hier wel aan. Vrijwel geen van de banken komt op voor vrouwenrechten bij bedrijven waar ze in investeren. Dit blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, dat vandaag wordt uitgebracht in aanloop naar Internationale Vrouwendag aanstaande zondag.



ABN Amro, ING en Rabobank lenen bij elkaar miljarden USD in 10 mijnbouw-, elektronica-, papier- en kledingbedrijven waar het risico op geweld tegen vrouwen groot is en de gezondheid van vrouwen gevaar loopt. Zo is de mijnbouw berucht als het gaat om het schenden van vrouwenrechten rond mijnen. Vrouwen krijgen er bijvoorbeeld vaak te maken met gevaarlijke chemicaliën en geweld. ING leent ruim 2 miljard USD aan 3 onderzochte mijnbouwbedrijven, ABN Amro 1,7 miljard USD aan 3 mijnbouwbedrijven, Rabobank 1,1 miljard USD in 1 bedrijf. Geen van deze banken rapporteert in jaarverslagen of mensenrechtenrapporten of men deze klanten en bedrijven aanspreekt op het aanpakken van ongelijkheid of het beschermen van de gezondheid en mensenrechten van vrouwen.



Het is de eerste keer dat de Eerlijke Bankwijzer praktijkonderzoek heeft gedaan naar de aanpak van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen door banken. Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer: “Komende zondag is het Internationale Vrouwendag. Banken lopen echt achter in de aanpak van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Banken moeten niet alleen zelf een grote inhaalslag maken maar moeten zich ook inzetten voor verbetering van de positie van vrouwen in de bedrijven waarin ze investeren.”



De Volksbank en Triodos eisen van bedrijven waarin zij beleggen dat zij een ‘zero tolerance’-beleid hanteren op discriminatie van vrouwen. Andere banken doen dit niet. Geen enkele bank heeft beleid dat specifiek gericht is op bevordering van alle aspecten van gelijkstelling van mannen en vrouwen, ondanks de heldere aanbevelingen hiertoe van het VN-agentschap UN Women.



Vier van de zeven onderzochte banken voldoen niet aan het wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen aan de top: de Raad van Bestuur èn de Raad van Commissarissen. NIBC en Van Lanschot voldoen niet aan het minimum van 30 procent vrouwelijke commissarissen. ING voldoet niet aan dit minimum in ING’s Raad van Bestuur. In ING’s Executive Board zit zelfs geen enkele vrouw. ABN haalt het minimum van 30% vrouwen niet voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. Geen van de zeven onderzochte banken heeft een vrouwelijke CEO aan het hoofd.



Het ongecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen in de financiële sector behoort tot het grootste van alle sectoren in de Nederlandse economie en is toegenomen in recente jaren. Slechts twee banken, de Volksbank en NIBC, monitoren loonverschillen tussen hun mannelijke en vrouwelijke medewerkers en nemen actie om deze verschillen te verkleinen. De Volksbank, waaronder ASN Bank en SNS, toont de grootste inzet aan op verbetering van de positie van vrouwen. Daarmee behaalt de Volksbank als enige bank een groene score in dit praktijkonderzoek.