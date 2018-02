Vier Complimentendag op 1 maart met een bijzonder compliment

Laat een handgeschreven boodschap of complimentje achter op donderdag 1 maart tijdens Complimentendag op Nederlandse treinstations dankzij een actie van pennenfabrikant Pilot. De reden voor deze actie rond Complimentendag is Pilots motto: #happywriting. Dat is zelf plezier beleven aan schrijven en tekenen, maar ook een ander hiermee een plezier doen.



Naar aanleiding van Complimentendag zijn er op de treinstations Utrecht en Breda een reuzegrote Pilot Wall. Een muur gemaakt waarop elke voorbijganger een complimentje kan schrijven. Voor een vriend of vriendin, broer of zus, collega … alles kan! Want Complimentendag is de perfecte gelegenheid om die ene speciale persoon in het zonnetje te zetten. Naast de levensgrote muur, zijn er ook leuke kaartjes en Pilot-pennen beschikbaar zodat elke boodschap en compliment kan worden gedeeld.



Programma



-Utrecht Centraal: van 7:00 tot 10:00



-Breda Centraal: van 16:00 tot 19:00





#Happywriting voor een #happyworld