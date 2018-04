Euroma en Jonnie Boer introduceren smaakmakers op tafel

Essentials een passende uitbreiding op Original Spices



Wapenveld, 25 april 2018 – Kruiden- en specerijenproducent Euroma en driesterrenchef Jonnie Boer lanceren een nieuwe productlijn met drie natuurlijke smaakmakers, Euroma Essentials. Piramidevormige zeezoutkristallen, een kruidige peper melange en een intense chili melange. De Essentials zijn in stijlvolle keramische potjes verpakt, om te presenteren op tafel of in de keuken. Vanaf de week van 23 april zijn de drie smaakmakers exclusief bij Albert Heijn verkrijgbaar.



Persoonlijke smaakvoorkeur

De introductie van de Essentials is een vervolg op een eerdere samenwerking tussen Euroma en De Librije-eigenaar Jonnie Boer waar de Original Spices uit voortkwamen. Deze specerijenmelanges zijn 100% puur en samengesteld zonder zout en andere smaakversterkers. Met de introductie van Euroma Essentials krijgen food-liefhebbers opnieuw de gelegenheid om naar eigen voorkeur de intensiteit en smaak van een gerecht te bepalen.



Culinaire ervaring thuis

Het idee voor de nieuwe productlijn is ontstaan bij de realisatie van het restaurant van Jonnie en Thérèse Boer op Bonaire. Jonnie: “Uitkijkend over de zoutvlaktes van het eiland, had ik al snel het idee van mooie zoutkristallen op tafel. Ik wilde bovendien niet de geijkte pepermolen presenteren, maar een bijzondere melange die je gemakkelijk zelf doseert. De krachtige chili melange maakt de lijn compleet.” Naast Albert Heijn, zal ook Librije’s Winkel in Zwolle de drie smaakmakers verkopen.



Zout, peper en chili

Het zout is het mooiste zeezout in piramidevormige kristallen dat wordt gewonnen op Cyprus. De chili en peper zijn melanges met vier ingrediënten. De peper melange bevat zwarte peper, cubeb peper, groene peper en piment, smaken die elkaar versterken. De chili melange bestaat uit een combinatie van smaken die samen mooi in balans zijn: rode chili, chili ancho, jalapeño en groene paprika. De Essentials bevatten geen conserveringsmiddelen of andere toevoegingen. Ze zijn 100% puur natuur en grof van structuur om extra smaak en een visuele dimensie te geven aan een gerecht.



Voor meer informatie: https://www.euroma.nl/