GoodFuels brengt wereld’s eerste 100% duurzame stookolie op de markt na succesvolle testen met Norden A/SA/S



Met de introductie van een duurzame Bio-Fuel Oil met ultra lage CO2- en zwaveluitstoot (ULCSFO) krijgt de grote scheepvaart een nieuw alternatief voor vervuilende stookolie in handen waarmee stijgende industrie emissies snel en betaalbaar kunnen worden teruggebracht



ROTTERDAM, 3 december 2018: GoodFuels Marine, Nederlandse pionier en markleider in duurzame brandstoffen voor de scheepvaart introduceert de eerste duurzame stookolie- met nagenoeg geen CO2- en zwaveluitstoot. Met deze “gamechanger” verwacht GoodFuels direct grote impact te kunnen maken op de ambitieuze klimaat doelstellingen voor de scheepvaart.



De introductie van de brandstof GoodFuels Bio-Fuel Oil markeert het hoogtepunt na 3 jaar intensief onderzoek en ontwikkeling, waaronder intensieve landtesten in samenspel met partners zoals Koninklijke Boskalis en het Finse bedrijf Wärtsilä en het testen in de dagelijkse operatie van een zeeschip van Deense reder Norden A/S.



GoodFuels’ Bio-Fuel Oil (BFO) levert een ultra lage CO2 - en zwaveluitstoot en kan direct worden ingezet zonder aanpassingen aan de scheepsmotor. Hiermee introduceert het bedrijf feitelijk een nieuwe categorie scheepsbrandstof die zowel voldoet aan de 2020 0,5% Sulphur cap als inspeelt op de groeiende druk op scheepseigenaren om aan de CO2 reductie-eisen die de International Maritime Organisation (IMO) heeft aangekondigd te voldoen: een Ultra Low Carbon & Sulphur Fuel Oil (ULCSFO).



Dirk Kronemeijer, CEO van GoodFuels Marine, reageert:



“We zijn allereerst supertrots dat we als “scale up” tenmidden van de grote fossiele oliegiganten dit hebben kunnen bereiken. We hebben al een naam als marktmaker en pionier in duurzame brandstoffen voor de scheepvaart opgebouwd – maar tot nu toe alleen met een alternatief voor Gasolie (Bio-MGO). Nu voegen we na 3 jaar intensief onderzoek ook een duurzame stookolie variant toe (Bio-HFO) waarmee we voor het eerst ook de grote zeevaart kunnen bio-bunkeren. Hierdoor nemen de duurzame brandstof volumes enorm toe wat ten goede komt aan de leefbaarheid van onze wereld.”



Jan Rindbo, CEO van NORDEN A/S, voegt hieraan toe:



“NORDEN is trots om middels ons intensieve test programma direct bij te dragen aan de introductie van deze duurzame, fossielvrije stookolie van GoodFuels. Deze brandstof is een potentiele “gamechanger” in het terugbrengen van de CO2-voetafdruk van de scheepvaart.”



“NORDEN heeft al heel veel gedaan om haar CO2-emissies per ton cargo drastisch terug te brengen. Met de nieuwe IMO CO2-reductiedoelstelling is het echter evident dat we met alleen brandstofefficientie er niet gaan komen. Met deze testen hebben we aangetoond dat de GoodFuels Bio-Fuel Oil een effectieve en betaalbare methode is om deze doelstelling te kunnen halen. Ik ben er van overtuigd dat ook onze klanten dit zullen waarderen en de vraag naar deze brandstof sterk zal toenemen.”



NORDEN A/S en GoodFuels Marine zijn een langdurig partnership aangegaan om het volume zo snel mogelijk op te schalen.