Producent Awesome Productions gaat verder als Awesome Originals

22 mei 2018 – Vanaf vandaag gaat producent Awesome Productions verder als digital format agency met de naam Awesome Originals. De naamsverandering gaat gepaard met een nieuwe groeistrategie. Sinds 2015 produceert het bedrijf verschillende videocontent formats voor klanten zoals LINDA.tv, Nickelodeon, Appie Today, Libelle.tv en History Channel.



Awesome Originals: van productiehuis naar agency



Mede-oprichter Vanja Mlinar: ‘Ja, we blijven uiteraard wel Awesome, maar inmiddels zijn we een kenner op het gebied van web-series en zijn we veel meer dan alleen een productiehuis. Als digital format agency combineren we merk-insights, creatie en productie. Digitale uitgevers en merken kunnen bij ons terecht voor tailor-made formats.’



Mede-oprichter Ward van den Bosch: ‘Online-video heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en is een uitstekend middel voor publishers en brands om via onderhoudende storytelling hun boodschap te verspreiden en klanten te binden. Iedereen is tegenwoordig een publisher, van een tv-zender tot aan een merk. Ongeacht het scherm waar de content op wordt gekeken, mensen willen geraakt worden.’



Branded entertainment



Awesome Originals is gespecialiseerd in redactionele video content en branded verhalen. ‘Wij noemen dat graag - zoals door Kevin Rogers in Lovemarks werd geponeerd - branded entertainment. Het is namelijk belangrijk dat gesponsorde series geen product-placement van drie minuten worden, maar bij creatie door een redactionele inslag meteen bij de merkboodschap passen.’



Als digital format agency richt Awesome Originals zich op iedere publisher waar videocontent een speerpunt is. Awesome Originals gaat ook graag samenwerkingen aan met media- en socialbureau’s om zo merken te ondersteunen in het vertellen van hun verhaal. ‘Van high-end magazine programma’s tot aan low cost high-output formats als mini-quizzen. Vanaf nu weet je dat je bij Awesome Originals aan het juiste adres bent voor kwalitatief hoogstaande redactionele video en branded entertainment.’



