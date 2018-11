Minister Kaag wil met H&M in gesprek over leefbaar loon

Schone Kleren Campagne voert deze week actie om H&M ter verantwoording



H&M kondigde precies 5 jaar geleden aan dat in 2018, 850.000 arbeidsters een ‘eerlijk leefbaar loon’ zouden ontvangen. Deze week wordt er wereldwijd actie gevoerd door Schone Kleren Campagne om H&M aan haar belofte te herinneren. H&M zegt hard te werken aan een leefbaar loon, maar dit is nog steeds niet zichtbaar op de loonstrookjes van arbeidsters. Daarbij is de belofte die in 2013 gedaan werd, verdwenen uit elke vorm van H&M’s communicatie. De oorspronkelijke documenten zijn van de website gehaald en ondanks de winst van €2.2 miljard, betaald H&M nog steeds geen leefbaar loon aan haar kledingarbeidsters.



In september publiceerde Schone Kleren Campagne een onderzoek waaruit bleek dat veel arbeidsters die kleding maken voor H&M onder de armoedegrens leven. In het onderzoek onthulden arbeidsters ook dat H&M in sommige gevallen niet eens het minimumloon uitbetaald krijgen, zoals bijvoorbeeld in Bulgarije. Bettina Musiolek van Schone Kleren Campagne die het onderzoek coördineerde zegt: “H&M heeft veel lof gekregen voor haar oorspronkelijke inzet, maar heeft gefaald in het werkelijk uitbetalen van een leefbaar loon dat zich materialiseert in portefeuilles van werknemers".



Van 23 tot 30 november wordt er, naast een onlinecampagne, actie gevoerd in de VS, Azië en Europa om H&M er nogmaals aan te herinneren dat zij deze belofte dient na te komen. In Nederland zal Schone Kleren Campagne op zaterdag 24 november in Utrecht campagne voeren. Met de acties die deze week plaatsvinden wordt H&M opgeroepen zich niet langer meer te verbergen achter haar belofte. “850.000 arbeidsters hebben door H&M’s belofte tevergeefs gehoopt op een leefbaar loon en op een beter leven. Nu wordt duidelijk dat zij daar voorlopig niet op kunnen rekenen,” zegt woordvoerster Go de Roij van Zuijdewijn. De petitie “Turn around H&M” die na publicatie van het onderzoek gelanceerd werd is inmiddels door ruim 138.000 mensen ondertekend. Consumenten geven aan dat ze het schokkend vinden dat H&M haar belofte niet nakomt en dat leefbare lonen nog steeds geen werkelijkheid worden.



Nu ook de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag in haar beantwoording op Kamervragen over het onderzoek van Schone Kleren Campagne aangeeft met H&M in gesprek te willen gaan, zou dit voor H&M nog meer reden moeten zijn voor onmiddellijke actie. Op zijn minst moet het minimumloon gerespecteerd worden. Tevens zou H&M zich moeten inspannen om concrete stappen naar een leefbaar loon ook in Bulgarije te zetten.



Zaterdag 24 november voert Schone Kleren Campagne in Utrecht campagne om zoveel mogelijk consumenten te vragen H&M op te roepen om een leefbaar loon uit te betalen.



#TurnAroundHM #LivingWageNow



Locatie: Stadhuisbrug Utrecht



Tijd: 13.00 - 16.00 uur.