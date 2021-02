Letselschadebureau JBL&G Oost breidt uit

Letselschadebureau JBL&G breidt de nog vrij nieuwe vestiging in Deventer nu al flink uit. Nog geen twee jaar na de opening neemt de bezetting van JBL&G Oost toe van twee naar vijf medewerkers. Naast teamleider en regiomanager Ivonne van Delft en juriste Jade Berk komen er in één klap drie secretarieel medewerkers bij om alle zaken goed te kunnen verwerken.



“JBL&G Oost begint echt body te krijgen. Veel mensen weten ons ook te vinden en dat is fijn”, stelt Ivonne van Delft. “Het gaat dus zelfs zo goed dat we inmiddels drie secretarieel medewerkers aangetrokken hebben: Nienke Bouwmeester, Ruth Dekker-Souisa en Astrid Duteweert. Zij werken ook voor de kantoren in Amsterdam, Groningen en Rotterdam, maar ze wonen hier in de regio, en zitten dus lekker bij ons op kantoor. Niet iedereen hoeft immers per se in de Randstad te wonen?”



JBL&G opende in april 2019 een kantoor in Deventer om ook vanuit Overijssel gratis hulp bij letselschade te bieden. Slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen, medische fouten en ander malheur kunnen allemaal terecht bij een van de vestigingen van JBL&G. Voor Oost-Nederland is dat JBL&G in Deventer. En dat slaat aan.



Ivonne: “Het is zeker geen overbodige luxe geweest om het kantoor in Deventer te openen. Letselschadeslachtoffers weten ons goed te vinden, en we hebben al veel mensen kunnen helpen. Slachtoffers vinden het fijn dat we in de regio gevestigd zijn, dat merken we echt. Zo is persoonlijk contact goed mogelijk. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus konden we een tijd niet bij de mensen op bezoek komen. Hierom hebben we de afgelopen periode veel gebruik gemaakt van videobellen. Wij merken dat onze cliënten dat ook zeker waarderen.”



Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht startte tien jaar geleden in Assen. In 2015 verhuisde het hoofdkantoor naar Amsterdam. Eind 2018 werd de vestiging JBL&G Noord in Groningen operationeel, een half jaar later kwam daar JBL&G Oost in Deventer al bij. Vorig jaar zomer nog werd het nieuwste filiaal in Rotterdam geopend. Met rond de zestig juristen en (juridisch) medewerkers en vier vestigingen is JBL&G het grootste zelfstandige letselschadebureau van Nederland.



De nieuwe bezetting van JBL&G Oost: van links naar rechts Ruth Dekker-Souisa, Astrid Duteweert, Jade Berk, Nienke Bouwmeester, Ivonne van Delft. Foto: Studio Roza