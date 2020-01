Veerkracht en betekenisvol leven belangrijk voor positieve gezondheid

Gezond zijn en voelen liggen dicht bij elkaar maar zijn niet hetzelfde. Het zijn belangrijke thema’s voor zowel de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) als het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Dit bleek uit de interviews met de voorzitters Monica van Ee (NCV) en Ed van de Weerd (CBD) tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Zowel de drogisterijen en cosmetica-industrie spelen hier - en zouden hier wellicht nog meer - op in kunnen spelen door innovaties en productdifferentiaties.



De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie is een traditie alwaar handel en industrie elkaar ontmoeten aan het begin van het nieuwe jaar. De bijeenkomst op woensdag 8 januari 2020 in Restaurant Groot Kievitsdal in Baarn werd bijgewoond door ruim 130 belangstellenden.



NCV-voorzitter Monica van Ee blikte tevreden terug op het afgelopen jaar en was met name trots op de uitgave ‘Zeker in de Zon’, waarmee op een positieve manier is gewezen op het belang van verstandig zonnen. Ook is er met deze uitgave aandacht getrokken én geschonken aan de brede en waardevolle rol van cosmetica in ons dagelijks leven voor hygiëne, schoonheid, verzorging, én zelfvertrouwen. De NCV zal zich daar ook in 2020 mee bezig blijven houden. Er zal een debat georganiseerd worden met stakeholders om het 70-jarig bestaan te vieren. Belangrijke thema’s verder zijn duurzaamheid, digitalisering en verpakkingen.



Gastspreker Machteld Huber (Institute for Positive Health) sprak over het belang van veerkracht en zingeving voor een lang en gelukkig leven en dus positieve gezondheid. Uit onderzoeken is gebleken dat mensen die bewegen, matig en vers eten én als zij het leven ervaren als zinvol en niet eenzaam gezonder en gelukkiger zijn. Zij bouwen daarmee veerkracht op waardoor zij beter met moeilijke situaties kunnen omgaan.



Petra Odenthal, directeur van de stichting Look Good Feel Better, reageerde ter afsluiting hierop dat de workshop uiterlijke verzorging voor mensen met kanker en verwenbehandelingen die zij organiseren – met hulp van de NCV en haar leden - bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen en ervoor zorgen dat zij weer (willen) participeren in onze samenleving. Huber vond dit een perfect voorbeeld van initiatieven die onze samenleving kan gebruiken en die bijdragen aan positieve gezondheid.