Groasis scoort met baanbrekend financieringsinstrument voor MKB

Groasis heeft begin deze maand een baanbrekend digitaal platform geïntroduceerd waar certificaten van aandelen met een dividend recht kunnen worden gekocht. De certificaten kunnen – zonder tussenkomst van een notaris en met minimale transactiekosten – online worden gekocht en verkocht. Hierbij wordt aan alle Nederlandse KYC/AML wetgeving wordt voldaan. Dit traject is uniek en zeer innovatief. Bij succesvolle crowdfunding platforms kunnen wel waardepapieren worden gekocht, maar als de investeerder later wil verkopen via zo’n platform, is dit niet mogelijk. Groasis heeft met deze nieuwe vorm van financiering dit probleem opgelost. Dit zal een boost geven aan start-ups om Groasis baanbrekende voorbeeld te volgen en zo een betere toegang tot groeikapitaal te verkrijgen.



Investering weer liquide maken



De nieuwe toevoeging van de verkoopbaarheid van de certificaten van Groasis, betekent dat de investeerder zijn investering weer liquide kan maken als hij zijn geld voor iets anders nodig heeft. Zij heeft daarbij gewerkt aan een lage instap zodat ook jongeren kunnen meedoen. Men kan al investeren vanaf 25 euro en daarmee samen met Groasis de wereld herbebossen. De teller van de campagne die de eerste week van december van start ging, staat intussen al op € 687.000,-







2 miljard hectare gedegradeerde grond met bomen aanplanten



In 2018 is Groasis door de Nederlandse Kamer van Koophandel gekozen tot het meest innovatieve MKB bedrijf van Nederland. Groasis is de uitvinder van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie, waarmee bomen in combinatie met groenten kunnen worden geplant, terwijl 90% minder water wordt verbruikt. Groasis’ doel is om te bereiken dat in de komende jaren 2 miljard hectare gedegradeerde grond opnieuw productief wordt gemaakt. Lees meer op www.groasis.com