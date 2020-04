Museumexperts bundelen coronaverhalen met website coronacollectie.nl

VISSCH+STAM, een collectief van museumexperts en verhalenvertellers, lanceert vandaag de website coronacollectie.nl. Hier kan iedereen een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van de coronacrisis. Zo krijgen de Nederlandse musea en archieven straks, als de crisis voorbij is, zo veel mogelijk persoonlijke verhalen en herinneringen aangeleverd om dit belangrijke moment in onze geschiedenis te ontsluiten vanuit het gezichtspunt van de gewone Nederlander.



De Coronacrisis is de grootste crisis in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. De impact is enorm, zowel op de gezondheidszorg als op financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Hoe groot precies zal nog moeten blijken, maar vast staat dat het leven er nog jaren door wordt beïnvloed.



Maar ooit is de Coronacrisis geschiedenis. Welke verhalen vertellen we er dan over? Zoals we alleen samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, moeten we de verhalen daarover ook samen én nu vastleggen. Samen omdat er veel verschillende perspectieven zijn die allemaal een plek verdienen. Nu omdat de emoties en beleving van dit moment heel belangrijk kunnen zijn voor het begrip van deze crisis, maar later wellicht ondersneeuwen in het geweld van analyse en beschouwing.



Achtergrond



Iedere museale collectie is eigenlijk een verzameling van verhalen. Deze verhalen gaan over wie we zijn. Wat we nu en straks belangrijk en waardevol vinden, wat we dachten, denken en bedenken. Wat ons vreugde geeft, wat verdriet. Musea en erfgoedinstellingen beheren niet alleen bijzondere objecten (materieel erfgoed) waar een mooi verhaal achter schuilt, maar ook ervaringen, gebeurtenissen, emoties en belangrijke momenten in onze geschiedenis (immaterieel erfgoed). En daar kan iedereen nu met coronacollectie.nl een bijdrage aan leveren.